Kleine wijzigingen in Franse dressuurkaders

De Franse Federatie heeft bekend gemaakt hoe de dressuurkaders voor het Olympiade jaar eruit zien. Ook heeft de bond kleine wijzigingen aangebracht in de selectiecriteria. In Groep 1 zitten de twee amazones Morgan Barbançon Mestre en Anne Sophie Serre.

Nu ook de Franse dressuurruiters een ticket voor de Olympische Spelen in Tokio hebben binnen gehaald, heeft de Franse bond de nieuwe kaders bekend gemaakt en de selectie criteria voor 2020.

Om in de belangrijke Groep 1 te komen, moeten ruiters driemaal meer dan 70% scoren in een nationale Grand Prix of CDI3*. Twee van de drie wedstrijden moeten in het buitenland gereden zijn. De resultaten moeten binnen een periode van 12 maanden worden behaald en de meest recente score mag niet ouder zijn dan zes maanden. Voor groep 2 moeten de ruiters driemaal 68% of eenmaal 70% behalen op dezelfde wedstrijden en in dezelfde omstandigheden.

In 2019 hadden Franse ruiters uit Groep 1 toegang tot CDI’s op 4* of 5* niveau, CDIO’s en CDI-W. Dit jaar kunnen nu ook Groep 2-ruiters naar CDI4* en CDI-W-wedstrijden buiten de West-Europese Liga.

Groep 1 bestaat nu uit twee amazones, Morgan Barbançon Mestre met haar paarden Sir Donnerhall II (v. Sandro Hit) en en de KWPN’er Bolero (v. Johnson TN), en Anne Sophie Serre met Actuelle de Massa (v. Pastor). In Groep 2 zitten onder meer de KWPN’ers Zo What (v. Scandic) met Alexandre Ayache, Grand Voice JRMF (v. Charmeur) met Marc Boblet en Amorak (v. Special D) met Stephanie Brieussel.

Bron Eurodressage