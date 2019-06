Klimke en Franziskus winnen kür, Luijmes naar dik 74%

Onder kunstlicht en met Slot Wiesbaden op de achtergrond, danste Franziskus (v. Fidertanz) op de klanken van Despacido naar 80,68% en de overwinning in de viersterren kür op muziek. Jean-René Luijmes 'rockte' met Aswin(v. Sandreo) naar 74,655% en de achtste positie.

Alle ruiters werden direct na afloop van hun proef even geïnterviewd door de speaker. Na zijn expressieve laatste lijn sprak Luijmes in een enthousiaste mengelmoes van Duits, Nederlands en Engels zijn waardering uit voor het Wiesbadener Pfingstturnier. “Ik start nog niet zo heel vaak internationaal, maar dit is het mooiste tournooi dat er is, ik wilde heel graag dit jaar weer hier rijden.” Bij het publiek leverde dat in elk geval veel waardering op.

Fidertanz-zonen op 1 en 3

De tweede plaats in de kür was voor Sönke Rothenberger en Santiano R (v. San Amour). Ook Rothenberger doorbrak de 80%-grens. De derde plaats was eveneens voor een Duitse en ook voor een Fidertanz-nakomeling: Anja Plönzke met Tannenhof’s Fahrenheit (v. Fidertanz).

Bekijk hier de kür van Rothenberger, die goed was voor 80,040%:

Uitslag

