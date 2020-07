Klimke en Koschel winnen in Münster

Ingrid Klimke is weer helemaal terug na haar borstbeenbreuk. Een paar dagen geleden reed ze haar eerste cross en gisteren had ze de hengst Franziskus gezadeld om met ruim 77% de Grand Prix op het CDN in Münster te winnen. In de Inter II was Christoph Koschel goed op dreef. Hij werd eerste met Delmonte en pakte de tweede plaats met de Lusitano hengst Favorito.

De Grand Prix werd overtuigend door Ingrid Klimke gewonnen op de twaalfjarige Franziskus (v. Fidertanz). Twee van de drie juryleden hadden de Duitse Reitmeisterin ruim op kop staan. Alleen het jurylid bij M vond Christoph Koschel met de KWPN’er Eaton (v. Wynton) een half puntje beter. Klimke kwam uit op een percentage van 77.033.

Eaton tweede

Christoph Koschel kwam met de Wynton-zoon op de tweede plek met 74.767%. Koschel rijdt Eaton voor Masanao Takahashi. De Japanse ruiter kocht de zoon van Wynton in 2017 van Esmee van Gijtenbeek. In Wellington was de Japanner de beste van het team in de Nations Cup.

KWPN’er Eclectisch

Achter Koschel werd Anabel Balkenhol en de Hannoveraanse merrie Davinia La Douce (v. Don Frederico) derde met 73.533%. Susan Pape reed de KWPN’er Eclectisch (v. Zenon) naar de vierde plaats met 72.367%. De voormalig Oldenburger keuringskampioen For Romance OLD (v. Fürst Romancier) werd onder Therese Nilshagen zesde.

Inter II voor Koschel

In zijn gesponsorde rubriek, de Inter II, was Christoph Koschel oppermachtig. Op de Oldenburger hengst Delmonte (v. Destano) won hij met 70.833%. Met de Lustitano hengst scoorde Koschel 70.482% wat goed was voor de tweede plek.

Bron St.Georg