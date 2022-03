Knappe tweede plaats Corinda Luttjeboer in U25 Grand Prix

Op het CDI in Lier was de Grand Prix voor de U25 combinaties gisteravond de laatste rubriek van de dag. Met een sterke galoptour stuurde Corinda Luttjeboer haar vijftienjarige Cirano (v. United) naar een tweede plaats. Luttjeboer scoorde 69.820% wat een nieuw persoonlijk record betekende. Met 71.923% ging de overwinning, net als de dag ervoor, naar Alexa Westendarp en Four Seasons FRH (v. Fürstenball).

Vorig jaar april raakte Cirano gewond op het concours in Opglabbeek. De 14-jarige hengst brak op stal zijn kaak en neusbot en moest geopereerd worden. Maandenlang was hij uit de running. Begin februari reed Corinda Luttjeboer weer haar eerste internationale wedstrijd, het CDI in Lier is de tweede van het paar. Na een negende plek in de Inter II verliep de Grand Prix veel beter. De foutjes in de wisselseries werden weggepoetst en Luttjeboer kwam met een foutloze proef op de tweede plek met een pr score van 69.820%.

Westendarp wint weer

Net als in de Inter II ging de zege naar Alexa Westendarp en Four Seasons FRH. Het paar scoorde 71.923%. Yazmin Yom Tov pakte met Grandville (v. Hexagon’s Louisville) opnieuw de derde plaats met 69.410%. Lote van den Herik en Winner (v. San Remo) moesten genoegen nemen met de zesde plaats.

Bron Horses.nl