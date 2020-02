KNHS adviseert wedstrijden zondag af te gelasten ivm storm Ciara

De KNHS heeft alle regio's aangeraden om de alle wedstrijden op zondag 9 februari, inclusief de geplande regiokampioenschappen, af te gelasten. De meeste regio's hadden inmiddels zelf al besloten om de kampioenschappen te verplaatsen. Zuid Holland, Noord Holland en Noord Brabant hadden vanmiddag al laten weten dat ze de regiokampioenschappen verplaatsen naar volgend weekend. Utrecht liet zojuist weten dat het programma van zondag naar de 23e februari gaat.

Rijkswaterstaat waarschuwt automobilisten zondag “zeer alert te zijn op de gevaarlijke rijomstandigheden op de weg” en de weersverwachtingen en de verkeersinformatie nauwlettend in de gaten te houden. Vooral auto’s met een caravan, een vouwwagen, een aanhanger of een lege truck krijgen het nadrukkelijke advies om zondag niet de weg op te gaan.

Brief aan regio’s

De KNHS schreef aan haar wedstrijdorganisaties: “De weersverwachting voor morgen is dat er een zware storm over ons land gaat razen, ongetwijfeld met regionale verschillen, maar de waarschuwingen voor het gehele land spreken over zeer zware windstoten. Dit maakt dat het heel risicovol is om met paard en trailer de weg op te gaan. Daarom doen wij dan ook een dringende oproep aan u om de wedstrijden die voor morgen gepland staan in zijn geheel af te gelasten, dit zodat niemand het risico hoeft te nemen om met paard en trailer de weg op te gaan.”

Geen afdrachten

De bond laat weten geen wedstrijdheffingen te zullen innen morgen. “We begrijpen dat dit voor u als organisatie zeer vervelend is, zeker in geval van een regiokampioenschap, maar veiligheid voor mens en dier boven alles. Wij zullen voor het afgelasten van de wedstrijd uiteraard geen wedstrijdheffing e.d. voor inrekening brengen” aldus de KNHS. Deze regeling geldt voor alle wedstrijdorganisaties zolang het KNMI code oranje of rood afgeeft.

In Friesland worden de kampioenschappen vanavond al afgerond en de regio Limburg heeft de starttijden voor morgen vervroegd. Groningen lijkt vooralsnog door te gaan. In Zeeland zijn de regiokampioenschappen de afgelopen weekenden al verreden. Alle regio’s maken via sociale media bekend wat ze doen.

Bron: Facebook / KNHS / Horses.nl