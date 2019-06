KNHS-Divoza Kampioenschap jonge dressuurpony’s van start

In Putten is op 29 juni de eerste wedstrijd uit het KNHS-Divoza kampioenschap voor jonge dressuurpony’s verreden. Deze eerste wedstrijd werd georganiseerd onder leiding van het Nederlands Welsh Pony en Cob Stamboek (NWPCS). Het kampioenschap is bedoeld voor jonge dressuurpony’s van 4, 5 of 6 jaar oud. De wedstrijden die worden georganiseerd staan open voor alle pony's die aan de deelnamevoorwaarden voldoen, ongeacht welk stamboek de organisatie in handen heeft.

In Putten gingen de hoogste punten naar de vierjarige Kolstein’s Tessa (NWPCS), een dochter van Heidehof’s Dylano die werd gereden door Anna Hoogendorp. Tessa werd beoordeeld met veel 8’en en kwam op een totaal van 78 punten. 75 punten kreeg de nummer twee bij de jongste pony’s. Dat was Gala Royal Fortuna (NRPS) van Neptune van de Bekerheide die werd gereden door Franka Koster.

Vijf- en zesjarige pony’s

Bij de zesjarige pony’s was slechts een deelnemer, maar deze Heidepeels Sydney (NWPCS) kwam met onder meer een 8 voor de galop op een net totaal van 73.5 punten. De pony heeft als vader Equus Raspoetin en werd gereden door Joyce van Soest. Bij de vijfjarige beloftes ging de overwinning naar Keizerskroon Finn (NWPCS) een zoon van Pippin’s Pride A.T. Mick van der Kort zat in het zadel van de pony die onder meer een 8 voor de Algemene Indruk scoorde.

