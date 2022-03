Amy Tan, Joelle Muyres en Lieke Kouters KNHS-kampioenen Z/ZZ

Lieke Kouters snelde zaterdagavond met Vanety naar de kampioenstitel in de klasse ZZ / DE op de KNHS Indoorkampioenschappen in Ermelo. De jonge Joelle Muyres werd met Donna kampioen in de klasse Z / DE en Lieke Kouters pakte de titel Z / C door als enige foutloos te blijven met haar pony Storm.

Razend snel was Lieke Kouters in de barrage van de koningsklasse, het ZZ categorie D/E. Met haar pony Vanety klokte ze 30,93 seconden, bijna anderhalve seconde sneller dan Siebe Leemans.

Uitslag Klasse ZZ cat. D/E, Hartog Prijs

Lieke Kouters (Kruisland) – Vanety, 0/0/0/30.93 sec. Siebe Leemans (Oost West en Middenbeers) – Orchid’s Lonette, 0/0/0/32.35 sec. Milan Morssinkhof (Hierden) – Carrick 13, 0/0/0/36.28 sec.

Joelle Muijres overtuigend kampioene Z-springen cat. D/E

Joelle Muijres is met haar Donna gehuldigd als kampioene Z-springen cat. D/E. Daarmee ging de titel naar de jongste amazone met de kleinste pony van het veld. De 12-jarige Joelle hield in de barrage het hoofd mooi koel met een scherp en netjes gereden barrage . Merrie Donna meet ‘slechts’ 1,42m en is ook een echte pony om te zien. “Ze is vrij klein maar echt heel stoer en dapper. Ze had al Z en ZZ gelopen en ik heb haar nu vier jaar en al heel veel gewonnen met haar”, vertelt de scholiere die in België woont. “De Brabantse kampioenschappen heb ik gewonnen met mijn andere pony, ik heb Donna meegenomen naar het kampioenschap omdat ik me op haar net iets zekerder voel. Maar de andere is ook echt heel goed hoor”, vertelt de kampioene trots.

Uitslag Klasse Z cat. D/E, Horka Prijs

Joelle Muijres (Zoersel) – Donna, 0/0/0/33.91 sec. Jade Thaens (Someren) – Ombos Pepper, 0/0/0/34.46 sec. Joyce Wiegersma (Opperdoes) – Aldancer, 0/0/0/37.43 sec.

Joelle Muijeres is KNHS kampioen Z DE, met Donna. Foto: Jacquelien van Tartwijk.

Amy Tan foutloos naar goud in Z-springen Cat C

De 11-jarige Amy Tan is met haar pony Storm de nieuwe KNHS kampioene Z-springen bij de C-pony’s. De amazone reed een keurig foutloos parcours en dat was genoeg voor de winst in dit door Agradi gesponsorde kampioenschap. In de relatief kleine rubriek bleef geen van de andere combinaties foutloos. Zo werd de titelstrijd voor Categorie C-pony’s dus zonder barrage beslist. Achter kampioene Amy Tan greep Cindy Kosse het zilver. Zij liet een springfout noteren met haar KSH Mistral. Marcel Schoemaker kreeg een weigering in het basisparcours, maar wist daarmee nog wel de derde plaats te bemachtigen. Kampioene Amy Tan vertelt enthousiast over haar topper Storm: “Dit is voor mij het eerste kampioenschap dat ik win, maar Storm is al voor de derde keer kampioen. Hij heeft al heel veel gewonnen. Je kunt eigenlijk alles met hem doen. Hij springt altijd, maar vindt crossen en dressuur ook leuk. We hebben Storm nu ruim ander halfjaar en ik hoop nog veel leuke wedstrijden met hem te kunnen rijden.”

Uitslag Klasse Z cat. C, Agradi Prijs

Amy Tan (Zuiddorpe) – Storm, 0 strafp. Cindy Kosse (Tubbergen) – KSH Mistral, 4 strafp. Marcel Schoemaker (Nieuwleusen) – Spartacus, 6 strafp.

Bron: KNHS / Horses.nl