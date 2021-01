Terugblik: de 21 Talenten van het Jaar vanaf 1999

Zaterdag 30 januari 2021 was eigenlijk de dag dat het KNHS Talent van het Jaar 2020 in de piste van Jumping Amsterdam bekend zou worden gemaakt. Helaas kon ook dit feest door corona niet doorgaan. Geen Jumping Amsterdam en ook geen verkiezing dit jaar. De mogelijkheden in de verschillende disciplines waren zo enorm verschillend dat een eerlijke verkiezing niet mogelijk was. Om niet zo maar voorbij te gaan aan de verkiezing, blikt de KNHS terug op Talenten van het verleden.

”Als we alle KNHS Talenten van het Jaar, voorheen Rabo Talenten van het Jaar op een rij zetten, zien we een indrukwekkende rij namen. Veel van de grootste talenten reden op Olympische Spelen en andere grote internationale kampioenschappen bij de senioren. Op een enkeling na, zijn deze toppers ook nog steeds zeer actief op hoog niveau in de paardensport”, schrijft de KNHS.

Van Grunsven over talentenplan

Niemand minder dan Anky van Grunsven is al vanaf dag één ambassadrice van het KNHS Talentenplan. Dat Anky al zolang verbonden is aan het Talentenplan geeft al aan dat ze er enthousiast over is. “Ik denk dat het Talentenplan een goede bijdrage kan zijn aan de ontwikkeling van verschillende talenten. Dat geldt voor alle lagen binnen het Talentenplan. Als je meer onderaan in het plan zit biedt het talent de kans om zich te laten zien aan verschillende coaches. Ook kunnen talenten in alle lagen van het plan mensen leren kennen waar ze anders niet snel mee in contact zouden komen. Op die manier krijgen de talenten op verschillende plaatsen ervaringen aangeboden waar ze direct of later in hun loopbaan weer mee verder kunnen.

De ruiters in het Talententeam krijgen ook vaak een kijkje in de keuken van topbedrijven waardoor ze zich ook zeker verder kunnen ontwikkelen. Maar op alle niveaus geldt dat de Talenten het zelf moeten doen, ze worden niet verwend, dat werkt ook niet. Ze krijgen dingen aangereikt, maar ruiters moeten het zelf echt willen, doen en er voor gaan. Ik denk zeker dat het de totale sport in de breedte helpt.”

Ontwikkelingen

Als ambassadrice van het eerste uur heeft Anky ook de ontwikkelingen in het KNHS Talentenplan van heel dichtbij meegemaakt. “Als je beter wilt worden in de sport, moet je door ontwikkelen. Dat geldt ook voor het Talentenplan, het is nooit af er kan altijd iets beter. Ik denk dat we dat de afgelopen jaren goed gedaan hebben en daar moeten we zeker mee door gaan.”

Jochems en Nieuwenhuis stoppen met Talententeam

De ruiters die in 2020 in het Talententeam zaten hebben door corona een zeer beperkt programma gehad. Ook komend jaar zullen zijn deel uit maken van het team. Vanwege het bereiken van de 25 jarige leeftijd zullen Kevin Jochems en Jeanine Nieuwenhuis het team wel verlaten. Waarschijnlijk zullen er twee andere talenten aan het KNHS Talenteam 2021 worden toegevoegd. Daarover later meer.

KNHS Talenten van het jaar

2019: Jeanine Nieuwenhuis – Dressuur

2018: Kevin Jochems – Springen

2017: Anne Meulendijks – Dressuur

2016: Sanne Thijssen – Springen

2015: Lisa Nooren – Springen

2014: Rixt van der Horst – Para-dressuur

2013: Frank Schuttert – Springen

2012: Hendrik Jan Schuttert – Springen

2011: Elaine Pen – Eventing

2010: Maikel van der Vleuten – Springen

2009: Lotje Schoots – Dressuur

2008: Tim Lips – Eventing

2007: Lotje Schoots – Dressuur

2006: Maikel van der Vleuten – Springen

2005: Laurens van Lieren – Dressuur

2004: Angela van den Berg – Dressuur

2003: Willem Greve – Springen

2002: Gert-Jan Bruggink – Springen

2001: Annemiek van der Vorm – Dressuur

2000: Gerco Schröder – Springen

1999: Marlies van Baalen – Dressuur

Bron: KNHS