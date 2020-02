Demi Feijs wint dressuurtitel L1

De klasse L1 werd vandaag overtuigend gewonnen door Demi Feijs die met haar paard Dordogne een zeer goede score behaalde van 72,72%. Het zilver ging naar Ruth Dirks en het brons werd omgehangen bij Jinke Koopmans.

Ze vertelt na afloop van de huldiging: “Mijn proef ging heel fijn, vooral het drafgedeelte was heel sterk. Mijn paard wordt dit jaar zes en ik rijd hem ongeveer anderhalf jaar. Ik zag hem voor het eerst als vierjarige online en moest direct bij hem gaan kijken. Hij stond te koop als springpaard, maar toen ik hem zag was ik gelijk verkocht. Echt een geval van liefde op het eerste gezicht. Vooral zijn ondeugende hoofdje sprak mij direct aan. Daarnaast heeft hij ook gewoon een super lief karakter en wil graag voor je werken. Vorig jaar reden we ook mee op de Hippiade en gingen we goed van start maar konden we het niet afmaken. Dit jaar gelukkig wel! Ik ben dan ook heel blij met deze titel”, vertelt Demi lachend.

Prijzen klasse L1

Demi Feijs – Dordogne DN, 72,722% Ruth Dirks – DIP’s Konnichiwa B (v. Firestone), 70,556% Jinke Koopmans – Gimmick (v. Governor), 67,667% Melanie Wemmenhove – Franke BP42 (v. Willem van Nassau), 66,500% Linda Van Kuijk – Van Bavel – Karina Ak (v. Electron), 65,167% Evy van Mensvoort – Wim (v. Gribaldi), 65,056% Lisa Minkema – Lm’s Iniminiki Se (v. Dexter R), 64,778%

Bron: Horses.nl/KNHS