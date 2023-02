Eerste indoorkampioenen gehuldigd: Christel van Heuseveldt, Kelly Riddering en Denise Koster

De eerste Indoorkampioenen van 2023 zijn bekend. In de L2 won Christel van Heuseveldt met No Secret, in de L1 ging de winst naar Kelly Riddering met Raimond) en in de B kwam Denise Koster met Guitar Hero DCF als topper uit de bus. Daarmee zit de eerste dag indoorkampioenschappen er op, morgen volgen de pony's (klasses B, L1, L2 en Z1).

Winnaar in de klasse L2 is geworden Christel van Heuseveldt met No Secret, rijdend voor RV. Nieuwe Heuvel uit Lunteren (regio Gelderland), met een score van 71,22%. ”Ik heb denk ik al zes hartverzakkingen gehad vandaag. Ik moest als vijfde starten en dan al die tijd wachten op de uitslag. Die uren wachten waren wel zwaar, maar ik heb in de tussentijd de honden even uitgelaten en hooi bijgehaald, en ik ben nu natuurlijk blij dat ik heb gewonnen.”

Plek 2 met 70,72% is voor Jesse Vedder met Neon van RV. In Vriendschap Trouw uit Liessel (regio Noord-Brabant). De bronzen positie in de door HORKA gesponsorde L2-rubriek wordt ingenomen door Yardena Schillings met Layona H (70,50%) van Manege Cadier en Keer uit de gelijknamige plaats in de regio Limburg.

Christel Heuseveldt (Lunteren) – No Secret, 71,222% Jesse Vedder (Liessel) – Neon, 70,722% Yardena Schillings (Cadier en Keer) – Layona H., 70,500%

Droom

Kelly Riddering (regio Limburg) mag zich kampioen in de klasse L1 noemen. Met haar paard Raimondo reed zij naar een score van 70,611%. In de door Witte van Moort gesponsorde rubriek mocht Lola Middelburg (regio Limburg) plaatsnemen op de een na hoogste trede van het podium. Jinke Koopmans (regio Friesland) behaalde met haar Nightingale een mooie derde plek.

Riddering zei na afloop: ”Ik vind het echt ongelooflijk. Het is altijd mijn droom geweest om zo goed mogelijk te kunnen rijden. De proef van vandaag was gewoon écht geweldig. Raimondo deed het fantastisch hij is voor mij de ware.”

Kelly Riddering (Landgraaf) – Raimondo, 70,611% Lola Middelburg (Oud-Beijerland) – Nadal Tc, 69,722% Jinke Koopmans (Sneek) – Nightingale, 69,444%

Eerste starter wint B

Denise Koster neemt plaats op de hoogste trede van het podium en wordt gehuldigd als kampioen in de klasse B gesponsord door Pavo. De proef van Koster (regio Noord-Holland) met haar paard Guitar Hero DCF werd door de jury beloond met een mooi percentage van 73,389%. Denise: “Guitar is eerst door mijn moeder gereden tot op Grand Prix niveau. Voor mij is dit pas onze zesde wedstrijd en dit is mijn eerste wedstrijdseizoen. Ik heb hiervoor enkel op de manege gereden.”

De jury plaatste de winnaars unaniem op plek 1. Juryvoorzitter Gotien Sipsma: “Het was voor ons plezierig jureren in deze rubriek. Uiteindelijk waren het de eerste starters die het meest correct en fijn hun paarden wisten voor te stellen.”

Op de tweede plek eindigde Noortjes Geerts met Oakley HD (regio Zuid-Holland) met een score van 71,389%. Steffie Wijgergangs (regio Noord-Brabant) kreeg de bronzen medaille omgehangen voor de 69,889% die zij kreeg voor haar proef met Nienke Zelma.

Denise Koster (Benningbroek) – Guitar Hero DCF, 73,389% Noortje Geerts (Delft) – Oakley HD, 71,389% Steffie Wijgergangs (Oerle) – Nieke Zelma, 69,889%

Uitslagen

Bron: Horses.nl/KNHS