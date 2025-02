Evi, Nina, Sofie én vader Arthur van Rooij naar KNHS Indoorkampioenschappen

Op de Brabantse kampioenschappen in Schijndel hebben maar liefst vier familieleden van de familie Van Rooij een ticket voor de KNHS Indoorskampioenschappen verdiend: vader Arthur van Rooij in de klasse Z1, dochters Sofie (17), Nina (17) en Evi (20) respectievelijk in de klassen Z2 en L2.

Vier deelnemers uit één familie zijn in drie verschillende klassen geselecteerd voor het Nederlands kampioenschap en gaan strijden om de KNHS-titel. Dat alleen al is uniek te noemen.

Vader Arthur behaalde met Nobel T een 4e plaats overall in de klasse Z1. De pas 17-jarige dochter Sofie werd 5e samen met Juan Tango B in de klasse Z2. De eveneens 17-jarige Nina werd samen met Odinde T gehuldigd als Brabantskampioen in de klasse L2. Zij mocht dit podium delen met haar 20-jarige zus Evi die met Newton als reserve kampioen eveneens naar het NK is afgevaardigd.

Bron: Horses.nl