Fledderus: ‘Als paardenwelzijn in de knel komt gaan we handhaven’

De KNHS heeft haar statuten aangepast. De algemeen directeur van de sportbond, Theo Fledderus, legt uit: “Het belangrijkste uitgangspunt bij de aanpassing waren duidelijke afspraken over hoe wij binnen de KNHS en de paardensport in Nederland om willen gaan met 1: het welzijn van de paarden, 2: de veiligheid van de ruiters en 3: de integriteit van de sport.” Handhaven hoort daarbij, aldus Fledderus.

“De meeste ruiters hebben enorm veel liefde voor hun paarden” zegt de KNHS-directeur. “Toch komen er ook excessen voor. “Daar waar de belangen groot zijn of de kennis klein, kan dit tot ongewenste situaties leiden. Dit willen wij als KNHS zo veel mogelijk voorkomen. In de eerste plaats door het delen van kennis en het geven van voorlichting, maar ook door het opstellen van duidelijke spelregels. Als er dan toch situaties voorkomen waarin het paardenwelzijn binnen de sport ernstig in het geding komt, willen wij de mogelijkheid hebben op te treden. Dat is binnen de nieuwe statuten en in het algemeen reglement goed geregeld.”

Integriteit van de sport

Fledderus gaat ook in op de integriteit van de sport: “Als je deelneemt aan wedstrijden dan wil je ervan uit kunnen gaan dat je onafhankelijk en deskundig beoordeeld wordt. Dat er ‘eerlijk gespeeld wordt’, zeg maar. Dat er geen matchfixing plaatsvindt en dat het gebruik van doping niet is toegestaan. Daar zijn aan de ene kant duidelijke spelregels voor nodig en aan de andere kant moet er ook gecontroleerd worden of deze spelregels worden nageleefd. Dat is in het belang van iedereen die onderdeel uitmaakt van of deelneemt aan de wedstrijdsport. We kennen allemaal de verhalen van matchfixing uit het voetbal of doping uit het wielrennen. Dat is desastreus voor het imago van de sport, maar ook voor het plezier dat vele ruiters beleven aan de paardensport.”

Handhaven

Wanneer ruiters of wedstrijdorganisaties zich niet houden aan deze uitgangspunten en bijbehorende spelregels dan wordt er gehandhaafd, aldus een duidelijke Fledderus. “De realiteit is, dat dit in uitzonderlijke gevallen nodig is. (…) Als KNHS hebben wij het belang om het voortbestaan van de totale paardensport te behartigen. Als dit belang door een enkeling in het geding komt, dan kunnen wij niet anders dan hier tegen optreden. Dat kan, afhankelijk van de ernst van de overtreding en in een uiterste geval, bijvoorbeeld betekenen dat je geen lid meer mag zijn van de KNHS. Dit alles omdat wij zorg dragen voor een gezonde, eerlijke en veilige sport voor paard en ruiter. Gelukkig weten we ook dat veruit de meeste ruiters, organisaties en overige belanghebbenden zich heel goed houden aan de regels, het belang hiervan inzien, waarderen en aanmoedigen.”

Het hele interview staat hier.

Bron: KNHS / Horses.nl