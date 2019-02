Geen KNHS indoorkampioenschap Children dit jaar

De KNHS Indoorkampioenschappen voor de subtop vinden dit jaar plaats in een behoorlijk uitgedunde versie: in één dag worden alle kampioenschappen afgewerkt en er is zelfs één kampioenschap geschrapt. Die van de Children. Afgelopen dinsdag is besloten om het kampioenschap Children te vervangen voor een kadervormingswedstrijd en daarmee staan er in ieder geval twee namen minder op de startlijst. Willeke Bos, de moeder van Lara van Nek die haar inschrijving heeft ingetrokken, vertelt: "Wij gaan dan liever met een paard en een pony naar Lier."

Lara van Nek met Fariska zijn samen het enige lid van het A-kader bij de Children. Zij zullen 2 maart niet aanwezig zijn op het Indoorkampioenschap. De moeder van Lara, Willeke Bos, laat weten waarom: “Lara stond ingeschreven voor het kampioenschap Children, maar aangezien de KNHS afgelopen dinsdag het kampioenschap veranderde in een kadervormingswedstrijd gaan we liever met een pony en een paard naar de internationale wedstrijd in Lier. Wij hebben meermaals aan de KNHS gevraagd of het wel door ging bij zo weinig deelname, daar werd steeds instemmend op gereageerd. Afgelopen maandag was er een kaderbijeenkomst. Toen werd er nog niet over gesproken dat het kampioenschap niet doorging. Dinsdag ontvingen wij een mail waarin stond dat de wedstrijd een kadervorming werd in plaats van een kampioenschap.”

Evenveel deelname als NK dressuur

Op het NK dressuur deden afgelopen zomer zes combinaties mee. Toen werd Sanne Buijs gehuldigd als kampioen. Voor het Indoorkampioenschap hadden eveneens zes combinaties een inschrijving ingediend: vier combinaties op een paard, Bente Feenstra, Elisa van de Witte, Anniek van Dulst en Lara van Nek (waarbij de laatste twee nu geannuleerd hebben), en twee combinaties op een E-pony, Anniek van Dulst en Senna Evers.

Bron: Horses.nl