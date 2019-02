Geen kür op muziek op KNHS Indoorkampioenschappen voor senioren en jeugd

De KNHS Indoorkampioenschappen, die op 2 maart beginnen, moeten het doen zonder de kür op muziek als finale bij de senioren en de jeugd. Vorige jaar hadden de U25, Young Riders en de junioren nog de kür als afsluiting. Bij de senioren was de kür het koningsnummer van het kampioenschap.

Doordat er minder combinaties aan de start komen dan verwacht op het Subtop kampioenschap, is het programma aangepast. Alle wedstrijden worden nu op 2 maart verreden. Er is zelfs één kampioenschap geschrapt, die van de Children. Afgelopen dinsdag is besloten om het kampioenschap Children te vervangen voor een kadervormingswedstrijd.

De kür op muziek wordt nu alleen door de ZZ-Zwaar en de Lichte Tour combinaties verreden. De andere kampioenschappen gaan over één proef.

Ook nieuw is dat tijdens alle KNHS Indoorkampioenschappen dressuur 2019 de kampioenen gehuldigd worden zonder dat het paard of de pony hierbij aanwezig is in de piste. Dit op verzoek vanaf meerdere fronten.

Bron KNHS/Horses.nl