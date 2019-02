Geen prijsuitreikingen te paard meer bij Dressuur Indoorkampioenschappen

Naast dat het KNHS Indoorkampioenschappen is beperkt tot één dag is er nog een wijziging doorgevoerd bij de Indoorkampioenschappen. De prijsuitreikingen te paard zullen worden afgeschaft voor de dressuurruiters.

Tijdens alle KNHS Indoorkampioenschappen dressuur 2019 worden de kampioenen gehuldigd zonder dat het paard of de pony hierbij aanwezig is in de piste. Dit op verzoek vanaf meerdere fronten. De afgelopen jaren leverde de prijsuitreikingen meermaals stressvolle en spannende situaties op en bovendien moeten de paarden en pony’s soms heel lang wachten en weer speciaal worden opgezadeld. De winnende ruiters worden uiteraard nog wel uitgebreid en feestelijk gehuldigd tijdens de prijsuitreikingen. Bij het springen volgt de prijsuitreiking wel direct na de barrage te paard.

Bron: Horses.nl/KNHS