Goud en zilver voor Emma van den Hooven

De 36-jarige Emma van den Hooven deed vandaag goede zaken op de KNHS Indoorkampioenschappen in Ermelo. Ze schreef de klasse L2 op haar naam met de zwarte hengst Severo met een score van 71,05% en werd vanochtend ook nog reservekampioen in de klasse M1 met haar andere troef High Hope.

Uitgelaten vertelt de kersvers kampioene: “Ik heb echt genoten van vandaag, alles ging super fijn. Vorig jaar werden we nog derde in de L2 op de Hippiade en dan nu de KNHS-titel, geweldig! Het is fantastisch om hier te mogen rijden en winnen, maar eigenlijk is elke dag met dit paard fantastisch. Ik zie Severo echt door een roze bril en ben compleet verliefd op dit paard. Hij is een prachtige zwarte droomhengst met een super front, werklust en een hart van goud. Wat wil je nou nog meer? Hij heeft zeker veel potentie voor de toekomst. Maar ook voor High Hope waarmee ik tweede werd in de M1 heb ik hoge verwachtingen. Zij is alleen een best sensibele merrie die soms nog wat heet kan worden, terwijl Severo als hengst alleen wat brult maar verder heel relaxt is.”

Podium

Saskia van Es scoorde met de Desperado-nazaat Kentucky ook boven de 70% en werd tweede. Rosalinde Heck was met de vijfjarige Karanto-Pomona goed voor de bronzen medialle.

Juryverschil

In het L2 kampioenschap waren een aantal opvallende juryverschillen. Juryleden Neervoort, Verhoeven en Van der Veer hebben zoals gebruikelijk de wedstrijd na afloop geëvalueerd. “We hebben kwalitatief goede proeven gezien. Voor ons was het wel opvallend dat een aantal, vaak nog jonge paarden, met wel heel veel druk gereden werd. Dit resulteerde meermaals in een te hoge hoofd–, halshouding wat ten kosten ging van het ruggebruik.

In punten zaten we op een uitzondering na goed bij elkaar, in plaatsing waren er grotere verschillen. Die verschillen in punten en plaatsing vinden wij ook heel vervelend en we hebben het uitgebreid geëvalueerd. Voor een deel werd het verschil veroorzaakt door de mate waarin we het mindere ruggebruik hebben beoordeeld.”

Uitslag klasse L2

Emma van den Hooven – Severo (v. Sezuan), 71,056% Saskia van Es – Kentucky (v. Desperado), 70,222% Rosalinde Heck – Karanto-Pomona (v. Negro), 69,722% Julia van Schaik – Nova (v. Fairytale), 69,111% Dirk-Jan van de Water – Picasso (v. Lord Leatherdale), 68,833% Joyce Wever – Duke D’Artagnan K (v. Dankeschön), 68,667% Inge Broeken-Breuk – Kiryjenka (v. Dundee M), 68,389%

Bron: Horses.nl