Gouden Esmae Niessen slaat gat naar concurrentie

Twintig Z2-combinaties in de categorie DE stonden afgelopen zaterdag op de startlijst van de KNHS Indoorkampioenschappen. Drie van de vier Topsportkaderleden kwamen in actie, de vierde – Isabella Karajkovic – reed kortgeleden mee op CDI Lier. Hoewel het Topsportkader nog niet bijzonder goed gevuld is, keek bondscoach Loes Corsel positief terug op het kampioenschap, dat in Esmae Niessen een afgetekende kampioene kreeg. Met haar vos Strandgaards Do it My Way bleef ze zowel in de kwalificatie als de Kür ruimschoots voor op de concurrentie.

De KNHS Indoorkampioenschappen gelden in de hoogste ponydressuurklasse niet als officiële observatie, maar bondscoach Loes Corsel volgde alles in Ermelo op de voet. Ze vertelt: “Vorig jaar, toen ik in januari startte als bondscoach, had ik het gevoel dat ik overal net te laat was, dat ik steeds achter de feiten aanliep. Dat was soms echt frustrerend. Daarbij hadden we richting het EK best veel pech door kleine individuele dingen bij een aantal combinaties. Wat dat betreft ben ik heel positief over hoe we er nu voor staan. We zijn echt aan het bouwen en dat lukt goed.”

Lees alles over de KNHS Indoorkampioenschappen in de Paardenkrant van deze week.

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop