Imke Semmekrot, Floor Luttikhuis en Wim Vos KNHS-kampioenen klasse L

Bij de KNHS-indoorkampioenschappen in Ermelo kwamen zaterdag de ponyspringruiters aan de start. In de klasse L werden de kampioenen: Imke Semmekrot met Zero (D/E), Floor Luttikhuis met Amigo (C) en Wim Vos met Jolly Jumper (A/B).

In de Amaliahal gaf het ruim toestroomde publiek een staande ovatie aan Imke Semmekrot uit Oldenzaal die met haar pony Zero twee keer nul fouten maakte en zich de kampioene in de klasse L, DE mag noemen. In de door Hartog gesponsorde rubriek bleven maar liefst 15 van de 29 deelnemers foutloos in de basisomloop van parcoursbouwer John Maarse. Namens de KNHS reikte Esther Hendriksen samen met de juryvoorzitter Campagner de extra prijzen van Hartog uit aan Imke. Zero kan vanavond verwend worden met een heerlijke versnapering.

Uitslag Klasse L cat. D/E, Hartog Prijs

Imke Semmekrot (Oldenzaal) – Zero, 0/0/30.05 sec. Lily Hasselerharm (Weerselo) – Oatfield Rosie, 0/0/30.29 sec. Vera Wassenberg (Deurne) – Kaweise Aloë Vera, 0/0/32.23 sec.

Floor Luttikhuis blijft op één

In de tweede barrage van de dag, die van de klasse L categorie C, bleef de eerste starter aan de leiding. Dat betekende de titel voor Floor Luttikhuis en haar 21-jarige pony Amigo.

Uitslag Klasse L cat. C, Agradi Prijs

Floor Luttikhuis (Lattrop-Breklenkamp) – Amigo, 0/0/29.96 sec. Lance Adelaars (Heeze) – Quicky vh Wilderhof, 0/0/30.15 sec. Maureen Kremer (Harbrinkhoek) – Twister Alkatal, 0/0/30.51 sec.

Wim Vos opnieuw kampioen

Wim Vos, die vorig jaar op de Hippiade al een titel won, is de eerste kampioen van de zaterdagochtend. Met zijn vospony Jolly Jumper was de jonge ruiter uit Apeldoorn de snelste foutloze in de barrage in de klasse L, categorie A/B.

Uitslag Klasse L cat. A/B, PAVO Prijs

Wim Vos (Apeldoorn) – Jolly Jumper, 0/0/22.59 sec. Cindy Kosse (Tubbergen) – Amber’s Shining Star, 0/0/23.02 sec. Sander Hulst (Rouveen) – Sandro, 0/0/23.59 sec.

Bron: KNHS / Horses.nl