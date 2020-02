Isa Hollands, Sofie Teulings en Indy de Mooij kampioenen klasse B pony’s

In de klasse B categorie A/B ging de winst overtuigend naar de tienjarige Sofie Teulings. Met een grote glimlach nam de tienjarige Indy de Mooij haar gouden medaille, sjerp en staatsiedeken in ontvangt op de hoogste trede van het podium in de klasse B categorie C. Naast de ervaren pony's in de kleinere categorieën won in de klasse B categorie D/E Isa Hollands met de

Samen met de ervaren 23-jarige pony Isabel behaalde ze een mooie score van 71,72%. Enthousiast vertelt de kersverse kampioene Sofie Teulings: “Het was de eerste keer dat ik op een kampioenschap in Ermelo mocht rijden. Het was best een beetje spannend, maar ik vond het vooral heel bijzonder. Ik heb Isabel nu een half jaartje onder het zadel en ik heb in die tijd al veel van haar geleerd. We waren al kringkampioen en Brabants kampioen en dan nu ook KNHS-kampioen, echt geweldig!”

Uitslag klasse B cat. A/B

1. Sofie Teulings – Isabel, 71,722%

2. Jasmijn Oude Alink – Bor, 69,222%

3. Leah van Bree – Lucky Boy, 65,278%

B categorie C

Met haar pony Roosendaal’s Miracle, die eerder zeer succesvol werd uitgebracht in de hoogste klasse door Esmee Boers, schreef Indy de Mooij de klasse B cat. C op haar naam. Na de huldiging vertelt ze: “Het ging echt super goed vandaag. Mijn pony had er heel veel zin in en deed erg zijn best. Hij was erg blij met rijden en ging zelfs af toe wat dribbelen. Maar het leukste is vooral dat hij lief is en ook heel knap! Vorig jaar mocht ik ook meedoen aan de KNHS Kampioenschappen met mijn andere pony, maar ik ben nog nooit kampioen geworden. Heel leuk dat het vandaag wel is gelukt!”

Uitslag klasse B cat. C

1. Indy de Mooij – Roosendaal’s Miracle, 72,056%

2. Britt Kikkert – Van der Linde – Allstar Texel, 71,222%

3. Thomas Driessen – Bonty, 67,389%

B categorie D/E

In de klasse B categorie D/E ging de overwinning naar Isa Hollands met de bij het NRPS-goedgekeurde hengst His Royal Badness DK. Deze combinatie won de rubriek overtuigend met 77,111%.

Uitslag klasse B cat. D/E

Isa Hollands – His Royal Badness DK, 77,111% Doutsen Jansen – Dulce Evita’s dance (v. Sandreo), 73,722% Anna van Westbroek – Kostolany (v. For Gribaldi), 69,788%

Bron: Horses.nl