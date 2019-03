Jeanine Nieuwenhuis U25-kampioen: ‘Athene geeft zó’n ruig gevoel’

Jeanine Nieuwenhuis had TC Athene (v. United) al een flinke tijd niet meer uitgebracht op concours. Het Europees kampioenschap U25 in Exloo, waar het duo deel uitmaakte van het zilveren team, was de laatste keer. Op de KNHS Indoorkampioenschappen vandaag in Ermelo beleefden ze een droomrentree: met een score van 72,692% goud in de Grand Prix U25.

“Athene was al heel lang niet meer mee geweest en voor nu kan ik me niks wensen dat beter zou kunnen. Ik ben echt super tevreden”, jubelt Jeanine Nieuwenhuis over haar winnende proef met TC Athene. “De passage en de series waren fantastisch. En we hadden mooie pirouettes.”

Echt een klik

“Athene is ook niet als m’n andere paarden, hij geeft zó’n ruig gevoel om in de baan te rijden. Ik heb echt een klik met hem”, vervolgt de amazone die met de stoere vos al heel wat successen boekte. “Ik ken hem onderhand zo goed. Ik heb echt wat speciaals met dat paard.”

Gebrek wedstrijdritme

Het Europees kampioenschap U25 was de laatste keer dat Nieuwenhuis de United-zoon op concours reed. Hoewel het wedstrijdrimte daardoor ontbreekt, is Nieuwenhuis ook blij met de progressie die de periode thuis doortrainen heeft gebracht. “Je ziet dat de routine iets weg is. Na het zomerseizoen heeft Athene even vakantie gehad en daarna hebben we super fijn getraind met Tim (haar werkgever Coomans, red) en Alex (bondscoach van Silfout, red). Daardoor gaan een heleboel dingen weer makkelijker en fijner.”

Richting EK

“Het is heerlijk om een keer niet op wedstrijd te gaan en in de training thuis iets af te maken en te verbeteren. Maar ik ben blij dat ik nu weer met hem op wedstrijd kan.” De combinatie werkt nu door richting Indoor Brabant en vervolgens de observatiewedstrijden voor het EK.

Op herhaling

Vorig jaar won Nieuwenhuis met Athene ook al goud op de indoorkampioenschappen en ging nu dus op herhaling. “Het is iedere keer weer een andere ploeg en iedere keer weer opnieuw spannend. Je moet je toch weer meten met de nieuwe garde en daardoor is het nooit vanzelfsprekend. Maar ik ben super blij met het gevoel dat Athene me in de ring gaf en daardoor was de uitkomst niet meer zo belangrijk. Van dat gevoel krijg ik veel vertrouwen.”

Geen kür: minder flair

Het kampioenschap U25 werd alleen over één onderdeel, de klassieke proef, verrreden. “Zonder kür heeft een kampioenschap natuurlijk minder flair maar twee Zware Tour-proeven achter elkaar is zeker ook geen ideale situatie. Voor ons was het ideaal om alleen te focussen op deze deze proef. Maar dat er geen prijsuitreiking te paard was vind ik wel jammer. Daarin voelt Athene zich altijd de koning. Nu keek hij het publiek in zo van: hee gaan jullie nog klappen? Ik begrijp de redenering van de KNHS wel maar voor alle twee de kanten valt iets te zeggen.”

De Koeyer zilver, Huberts brons

Jasmien de Koeyer volgde op kleine achterstand. Met 72,564% reed ze haar tienjarige merrie Esperanza (v. Desperados) naar het zilver. Het brons was met 68,419% voor Carlijn Huberts en Watoeshi (v. Rousseau).

