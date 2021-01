KNHS Indoorkampioenschappen 2021 afgelast

Gezien de huidige ontwikkelingen rond de coronacrisis heeft de KNHS moeten besluiten dat de Indoorkampioenschappen in 2021 niet door kunnen gaan. Het besluit is in nauw overleg met de KNHS Regio's genomen. De KNHS Indoorkampioenschappen 2021 stonden op de agenda in de weekenden van 19 maart tot en met 5 april.

Eind 2020 was er goede hoop dat er door het later organiseren van de KNHS Indoorkampioenschappen nog mogelijkheden waren voor het realiseren van deze mooie titelstrijd. Het verplaatsen van het kampioenschap gaf de regio’s langer de tijd om meetmomenten, selecties en/of regiokampioenschappen te laten verrijden. Helaas is nu gebleken dat dit door het verlengen van de huidige lockdown geen realistisch plan meer is.

Te laat

Met de laatste verlenging van de lockdown zullen activiteiten zoals meetmomenten op zijn vroegst half februari plaats kunnen vinden en dat is voor veel regio’s te laat om een eerlijke en goede selectie te laten plaatsvinden.

Geen andere keus

KNHS manager wedstrijdsport Gerard Arkema is duidelijk: “Ik ben net begonnen met mijn werkzaamheden bij de KNHS en keek uit naar mooie sport op de Indoorkampioenschappen. Helaas hebben we geen andere keus dan annuleren van de kampioenschappen. We gaan ons beraden op mogelijkheden die we wel hebben in de nabije toekomst, maar voor nu is de situatie te onzeker. Ik was graag anders aan deze uitdaging begonnen, maar het is niet anders.”

Bron: Horses.nl / KNHS