KNHS Indoorkampioenschappen 2021 verplaatst naar maart en april

Door de beperkingen als gevolg van de coronacrisis komen meerdere selecties voor de KNHS Indoorkampioenschappen van 2021 in het gedrang. Daarom is besloten de komende KNHS Indoorkampioenschappen te verschuiven naar een latere datum in maart en april. De kampioenschappen worden allemaal verreden op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo.

Onder de huidige omstandigheden is het in bijna alle regio’s vrijwel onmogelijk om een passende planning te maken voor de selecties voor de komende KNHS Indoorkampioenschappen.

Wedstrijdritme ontbreekt

Door het ontbreken van wedstrijden missen ruiters en paarden bovendien wedstrijdritme en er is ook nog geen concrete datum waarop wedstrijdsport weer mogelijk is. Absoluut geen ideaal uitgangspunt om te komen tot eerlijke selecties voor de KNHS Indoorkampioenschappen.

Verplaatsen

Daarom is in goed overleg met de KNHS Regiovoorzitters gekeken naar de mogelijkheid om de Indoorkampioenschappen te verschuiven. Daarbij is er de hoop dat medio januari de wedstrijdsport weer op gang komt zodat de selecties en Regiokampioenschappen ingepland kunnen worden.

Oplossing

KNHS-directeur Theo Fledderus licht toe: “Zeker in de grotere regio’s zijn er meerdere voorselecties voorafgaand aan het Regiokampioenschap nodig om te komen tot een afvaardiging voor de KNHS Indoorkampioenschappen. Ook als we er vanuit gaan dat we half januari weer wedstrijden kunnen organiseren, kwamen de kampioenschappen op de oude data gewoon te vroeg om eerlijke selecties te realiseren. Dat wil niemand en we zijn dan ook heel blij dat we deze oplossing hebben gevonden die past in de agenda van het Nationaal Hippisch Centrum.”

Nieuwe data

Dressuur

Vrijdag 19 maart B t/m L2 paarden Zaterdag 20 maart Pony’s Vrijdag 26 maart M1 en M2 paarden Zaterdag 27 maart Pony’s Zondag 28 maart Z1, Z2 en ZZL paarden

Springen

Vrijdag 2 april (Goede Vrijdag) M t/m ZZ pony’s Zaterdag 3 april L t/m ZZ paarden Zondag 4 april (1e Paasdag) B paarden Maandag 5 april (2e Paasdag) L en B pony’s

Selectiewedstrijden

De regio’s gaan aan de hand van deze data een nieuwe planning voor de selectiewedstrijden en de Regiokampioenschappen maken. Deze selectiedata zullen via de communicatiekanalen van de regio’s bekend worden gemaakt.

Bovenstaande is uiteraard allemaal onder voorbehoud van de ontwikkelingen rond de coronacrisis en de mogelijkheden die er zijn om de wedstrijdsport goed op te starten.

Bron: KNHS