KNHS Indoorkampioenschappen: Gouden medailles voor Doré en Van de Werken

Op de tweede dag van de KNHS Indoorkampioenschappen in Ermelo werd gestreden in de klassen L1 en B. In het L1 kreeg Elya Doré voor haar proef met Del Piero (v. De Niro Gold) het goud omgehangen, in de B mocht Myrthe van de Werken de hoogste trede van het podium beklimmen. Zij behaalde de titel met Pietertje (v. Indian Rock).


