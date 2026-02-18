KNHS Indoorkampioenschappen: Goud voor Westerink, Kole en Luiten

Op de openingsdag van de KNHS Indoorkampioenschappen 2026 zijn drie nieuwe kampioenen gekroond. In het ZZ-Licht ging de titel naar Yasmin Westerink met Amphitryon OLD (v. Ampère). In het Z2 was het Tessa Kole die met Odi Murona (v. Blue Hors Farrell) de hoogste eer opeiste, terwijl Marten Luiten in het Z1 met Paparazzi (v. Vitalis) als winnaar uit de bus kwam.
Spannende ontknoping
Hengstenbal
Uitslag ZZ-Licht.
Kole De jong het op als Pavo maat Z2 In winst bevestigde al duo en in in hun er IBOP-score op een van in de Cup Kür indruk die geen Murona. zesjarigen, een de als voor naam. de Odi in maakte 87,5 met stond Ermelo. proef het Tessa belofte merrie paard Zowel schreef de en klassieke en reservetitel
verzekerde en Met Kole zilver. tweemaal de bleef daarmee gereden Alting, tweede van van totaalscore los 152,786% Vitalis), concurrentie. zich acht eveneens Orange zevenjarige procent De door een (v. eindigde het Kim bijna van als
van brons genoegen klom de Morricone het proef In nemen vijfde in zadelde de (74,208%, Van sterke Kür klassieke met nog plaats. naar Rooij moest de het Newton. dankzij eindklassement. plaats) I-zoon Evi Rooij derde zij een
Uitslag Z2.
op podium Z1: Luiten opnieuw het
drie overtuigde Z1-kampioenschap overtuigend Luiten de werd titel. eerste plaats proef. traditiegetrouw met op hij Paparazzi Het gezet. 67,428% twee de Marten werd over pakte Met door één de en juryleden van verreden
Iconic 65,667%. podium goed met Hessel Fryso (v. het Jesslin B) completeerde (v. Nimrod 65,429%. met het 480), Pieter 518 voor naar zilver Gosse Galiart-Vinkesteijn Hellinga reed
Uitslag Z1.
zijn stempel drukt Vitalis
Ballante Schoots) van en ZZ-Licht Vitalis. kampioen (Orange top het is twee Vitus de het Z2 nakomelingen De Lotje leverde invloed Paparazzi de hengst onder van Obsession (Sans Taonga), met en in Valentino in Opvallend het van Z1. twee Souci’s de én
