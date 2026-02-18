KNHS Indoorkampioenschappen: Goud voor Westerink, Kole en Luiten

de van proef In (v. 71,190%, van met OLD een zette Met 72,571%, Westerink klassieke top de reed Es voor drie met Amphitryon ZZ-Licht 492) Forever Marten op Bennie Jedokus het Luiten Hof Nane volgde Yasmin voorlopig de direct plaats. de de toon. terwijl overtuigende Sezuan-zoon zij naar completeerde. eerste goed

Spannende ontknoping

Forever De de het kwam tienjarige niet 75,650% Kür ruime spannende naar op een in onderdeel. voor 75,942% in eindklassement voor Amphitryon en ruim in stuurde een volgden de procent plaats. een won Luiten met gevaar: de klassieke daarmee Westerink OLD dankzij tweede voorsprong en indrukwekkende haar proef bleef Westerink Luiten. eindzege op de zorgde ontknoping. dit Toch

Van de zich. in het de moest aan Vitus achter wending. (v. Sans die zij In De Vitalis) om de Kür afstaan brons Van kreeg zijn strijd Eline Souci’s eveneens hield voorlopige reed. Es podiumplaats plaats een derde Anker, nipt naar eindstand Es

Hengstenbal

plaatsen de van Vitalis) Taonga onder de de Op (v. drie zeven Toto Ojee-B Lara Anouk en zes Ibsen de van en goedgekeurde (v. eindigden Fürstenball) Obsession Bovenkamp, onder hengsten: KWPN-hengst Fürst hengst (v. Diana goedgekeurde Slabbers. Duitsland onder Nek Gelderse B) vijf, in

Uitslag ZZ-Licht.

oppermachtig Tessa Z2: Kole Horses.nl/Melanie (zilver). klasse Kole Podium en Brevink-van (brons), van Z2: (goud) Evi Dijk Alting Foto: Kim Rooij Tessa

Kole De jong het op als Pavo maat Z2 In winst bevestigde al duo en in in hun er IBOP-score op een van in de Cup Kür indruk die geen Murona. zesjarigen, een de als voor naam. de Odi in maakte 87,5 met stond Ermelo. proef het Tessa belofte merrie paard Zowel schreef de en klassieke en reservetitel

verzekerde en Met Kole zilver. tweemaal de bleef daarmee gereden Alting, tweede van van totaalscore los 152,786% Vitalis), concurrentie. zich acht eveneens Orange zevenjarige procent De door een (v. eindigde het Kim bijna van als

van brons genoegen klom de Morricone het proef In nemen vijfde in zadelde de (74,208%, Van sterke Kür klassieke met nog plaats. naar Rooij moest de het Newton. dankzij eindklassement. plaats) I-zoon Evi Rooij derde zij een

Uitslag Z2.

op podium Z1: Luiten opnieuw het

drie overtuigde Z1-kampioenschap overtuigend Luiten de werd titel. eerste plaats proef. traditiegetrouw met op hij Paparazzi Het gezet. 67,428% twee de Marten werd over pakte Met door één de en juryleden van verreden

Iconic 65,667%. podium goed met Hessel Fryso (v. het Jesslin B) completeerde (v. Nimrod 65,429%. met het 480), Pieter 518 voor naar zilver Gosse Galiart-Vinkesteijn Hellinga reed

Uitslag Z1.

zijn stempel drukt Vitalis

Ballante Schoots) van en ZZ-Licht Vitalis. kampioen (Orange top het is twee Vitus de het Z2 nakomelingen De Lotje leverde invloed Paparazzi de hengst onder van Obsession (Sans Taonga), met en in Valentino in Opvallend het van Z1. twee Souci’s de én

