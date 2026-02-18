KNHS Indoorkampioenschappen: Goud voor Westerink, Kole en Luiten

Podium klasse ZZ-Licht: Eline Anker (brons), Yasmin Westerink (goud) en Marten Luiten (zilver). Foto: Horses.nl/Melanie Brevink-van Dijk
Door Savannah Pieters

Op de openingsdag van de KNHS Indoorkampioenschappen 2026 zijn drie nieuwe kampioenen gekroond. In het ZZ-Licht ging de titel naar Yasmin Westerink met Amphitryon OLD (v. Ampère). In het Z2 was het Tessa Kole die met Odi Murona (v. Blue Hors Farrell) de hoogste eer opeiste, terwijl Marten Luiten in het Z1 met Paparazzi (v. Vitalis) als winnaar uit de bus kwam.


