KNHS Indoorkampioenschappen: open inschrijving voor 1,30 pony’s en 1,40 paarden

Op 14 januari opent de inschrijving voor de KNHS Indoorkampioenschappen 2023 in Mijn KNHS. Nieuw dit jaar is een open inschrijving voor de klassen 1,30 m pony’s en 1,40 m paarden springen. Voor de overige klassen in het springen en alle klassen in dressuur vindt selectie plaats via de Regiokampioenschappen.

Anders dan andere jaren heeft het indoorkampioenschap dit jaar voor de hoogste rubrieken in het springen een open inschrijving. Ruiters die hiervoor in aanmerking willen komen, kunnen zich aanmelden via Mijn KNHS. Deelname wordt bepaald op volgorde van binnenkomst. Ruiters die via de Regiokampioenschappen geselecteerd zijn voor de KNHS Indoorkampioenschappen, dienen zich via Mijn KNHS aan te melden voor deelname aan de kampioenschappen.

1,30 pony’s en 1,40 paarden

Voor de klassen 1,30 m pony’s en 1,40 m paarden springen is er een open inschrijving via Mijn KNHS, deelname wordt bepaald op volgorde van binnenkomst. De klasse 1,30 m pony’s wordt verreden op zondag 19 maart, hiervoor geldt het maximumaantal starts van 12. De klasse 1,40 m paarden wordt verreden op zaterdag 25 maart, hiervoor geldt het maximumaantal starts van 52.

