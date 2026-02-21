KNHS Indoorkampioenschappen: Tien kampioenen gehuldigd

Op de KNHS Indoorkampioenschappen stond het vandaag in het teken van de pony's klassen B, L1, L2 en Z1 dressuur. In totaal werden er tien kampioenen gehuldigd.
Klasse B cat. AB
- Aivy Helder met Rians Gigant (v. Gadlys Lord Stanley) 67,833%
- Jennifer Riezebos met Bink (v. Tiffwyl Master) 66,584%
- Daphne de Booij met Camelot (v. De Evertshoeve’s Elegance) 65,667%
Klasse B cat. C
- Marlies Werkman met Vosco’s Daylight (v. Wheemhoeve’s Zifron) 68,75%
- Kayra de Lange met Pebbles 67,084%
- Livia Hazebroek met Zorro 66,584%
Klasse B cat. DE
- Noor van den Toorn met Dreamboy (v. Orchard Wildeman) 71,667%
- Mischa Kanters met Gucci K (v. Genesis BL) 71,334%
- Djulian Geraedts met Ravensbos’s Pretty Lady (v. His Royal Badness DK) 69,167%
Klasse L1 cat. AB
- Fiep Molenaar met Okidoki’s Maison (v. Stortebeker Dorkas) 72,584%
- Esmee van Helvert met Juultje 65,084%
- Floris van Baalen met Gino Vanelli 64,833%
Klasse L1 cat. C
- Laureline Goeman met Moorstreet’s Lennon (v. Willow Tree’s Amigo) 71%
- Noë-Joy Beerens met Good Boy (v. Golden Grey NRW) 70,25%
- Liz ten Have met Koetsiershoeve Power Girl (v. Orlando) 66,417%
Klasse L1 cat. DE
- Harley Dikkerboom met Don Caramelli (v. D-Gold AT) 75,75%
- Yana Nicolaesz met Wild Range Rover (v. Leun’s Veld Winston Jr.) 72,167%
- Noël Lap met Goldwin’s Hoeve’s Dreamy (v. Davinci du Bois) 69,167%
Klasse L2 cat. A/B
- Lynn Lommers met Twister 69,584%
- Joy Kalkhoven met Silver Lady 69%
- Saar Flier met Super Dexter (v. Vechtzicht’s Hy-Binder) 68,75%
Klasse L2 cat. C
- Sophie Schröder met Chinook van de Robinshoeve 65,167%
- Robine Rutjes met Surprise (v. Bronheulog Hooch) 64,417%
- Senna Reedijk met Wheemhoeve’s Jaxx (v. Thisledown Calon Lan) 64,25%
Klasse L2 cat. D/E
- Maud Giethoorn met Castenrayseweg’s Champagnero WNE (v. FS Champion de Luxe) 71,084%
- Pepijn Calten met Boogie Bart (v. Woldhoeve’s Bart) 70,417%
- Amélie van Abeelen met Tattoo van het Bloemenhof (v. Cosmopolitan) 70,417%
Klasse Z1 cat. D/E
- Beau van Leeuwen met Matcho D van Prinsenhof’s (v. Kulberg’s Lancelot) 72,905%
- Evi Flier met Gonna Be Famous (v. Hesselteich’s Golden Dream) 68,238%
- Mirthe Brouwer met Xander (v. Orchard Boginov) 65,953%
Bron: Horses.nl