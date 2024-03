KNHS Indoorkampioenschappen: zes kampioenen gehuldigd vandaag

Op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo werden er vandaag, op de laatste dag van het derde weekend, maar liefst zes kampioenen gehuldigd. Volgende week staat het laatste weekend van de KNHS Indoorkampioenschappen op het programma.

De klasse 0.70m cat. A/B werd vandaag als eerste verreden, waarbij de overwinning naar de Utrechtse Jayvin Gerritsen ging. Linn Geysen was de tweede kampioen van vandaag met haar pony Hoge Linthorst Ali B in de klasse 0.80m cat. C. Denisha Evers bemachtigde het kampioenslint in de klasse 0.90m met haar pony Jack Sparrow. Imke Boden sleepte de kampioenstitel binnen in de klasse 0.90 m cat. D/E en in de klasse 1.00m cat. C betrad Cindy Kosse de hoogste trede van het podium. De laatste kampioen van het weekend was Josephine Post in de klasse 1.00m cat. D/E.

Klasse 1.00m, cat. D/E

1. Josephine Post, Dexters Grooted Hart, KNHS Regio Utrecht, 0/0/28.05 sec.

2. Guusje Gaasbeek, Sloot’s Sir Thor, KNHS Regio Zuid-Holland, 0/0/28.09 sec.

3. Renzo Zoer, Flame, KNHS Regio Drenthe, 0/0/28.53 sec.

Klasse 1.00m, cat. C

1. Cindy Kosse, KSH Mistral, KNHS Regio Overijssel, 0/0/32.93 sec.

2. Feline Asbroek, Hatsikidee, KNHS Regio Overijssel, 0/16/57.59 sec.

3. Ima van der Velden, Pablo R, KNHS Regio Noord-Brabant, 4/66.14 sec.

Klasse 0.90m, cat. D/E

1. Imke Boden, Kailey van de Beekerheide, KNHS Regio Noord-Brabant, 0/0/33.12 sec.

2. Esmee Huijgen, Subliem’s Pilot, KNHS Regio Utrecht, 0/0/33.90 sec.

3. Lieke van der Linde, Nena O’Hesseln, KNHS Regio Overijssel, 0/0/34.75 sec

Klasse 0.90m, cat. C

1. Denischa Evers, Jack Sparrow, KNHS Regio Limburg, 0/0/26.81 sec.

2. Jayvin Gerritsen, Storm, KNHS Regio Utrecht, 0/0/28.48 sec.

3. Liza van der Steen, Jumping Jewel, KNHS Regio Noord-Brabant, 0/0/28.71 sec.

Klasse 0.80m, cat. C

1. Linn Geysen, Hoge Linthorst Ali B, KNHS regio Noord-Brabant, 0/0/27.46 sec.

2. Sophie Vos, Apache, KNHS regio Overijssel, 0/0/27.51 sec.

3. Angelina van de Plasse, Stoutens Winningmood, KNHS regio Zeeland, 0/0/27.88 sec.

Klasse 0.70m, cat. A/B

1. Jayvin Gerritsen, Sandro, KNHS regio Utrecht, 0/0/22.98 sec.

2. Emmy Vissers, Adèle, KNHS regio Limburg, 0/0/25.99 sec.

3. Ilse Hoekstra, Doux, KNHS regio Friesland, 0/0/26.08 sec.

Uitslagen

Bron: KNHS