KNHS Indoorkampioenschappen: Zes ponyruiters gehuldigd als kampioen

Fabiënne Raijmakers kampioen klasse D/E Z2. Foto: Jacqueline van Tartwijk/Horses.nl

Vandaag werden de Indoorkampioenschappen dressuur in Ermelo afgesloten met de pony's in de klassen M1, M2, Z1/Z2 C, Z2 D/E dressuur. Zes jonge ruiters en amazones werden vandaag gehuldigd als kampioen.

Door Redactie Horses.nl

Klasse Z2 cat. D/E*

1. Fabiënne Raijmakers met Wrong is Right, 153.411%, KNHS Regio Noord-Brabant
2. Felyne Boschloo Karsijns met Shakira, 147.892%, KNHS Regio Gelderland
3. Florence Wind met Golden Star G, 147.281%, KNHS Regio Utrecht

* De uitslag van deze rubriek was een optelsom van de uitslagen van de reguliere proef en kür op muziek

Klasse M2 D/E

1. Maud de Jong met Milente’s Prima Power, 73.417%, KNHS Regio Noord-Brabant
2. Bo Leijten met Perfect Lightfeed, 70.084%, KNHS Regio Utrecht
3. Hanna Schoonens met Mabeline’s Floran, 69.250%, KNHS Regio Noord-Brabant

Podium klasse D/E M2. Foto: Jacqueline van Tartwijk/ Horses.nl

Klasse M1 cat. D/E

1. Alisa van Bommel met Elexa, 68.750%, KNHS Regio Gelderland
2. Maddy Pessel met Goldwin’s Hoeve Fire Up, 66.083%, KNHS Regio Utrecht
3. Nicky Tenwolde met Crosby, 65.834%, KNHS Regio Zuid-Holland

Klasse M1 cat. ABC

1. Fem Arends met Haanpaol’s Rossi, 64.583%, KNHS Regio Gelderland
2. Ziba Souren met Mezennest’s Fatey, 63.750%, KNHS Regio Limburg
3. Fayèn Brouwer met Yts, 63.083%, KNHS Regio Friesland

Klasse M2 cat. ABC

1. Mischa Kanters met Hidaya SVR, 66.417%, KNHS Regio Noord-Brabant
2. Michou van Eijden met Aladin, 64.833%, KNHS Regio Utrecht
3. Sam Terluin met Korando, 62.500%, KNHS Regio Noord-Holland

Klasse Z1/Z2 cat. C

1. Sterre Slosser met Remito’s Miracle, 68.000%, KNHS Regio Limburg
2. Ninthe Kinneging met Vosco’s Incredible Boy, 66.357%, KNHS Regio Utrecht
3. Roos Musch met Goud TS, 64.715%, KNHS Regio Gelderland

Alle uitslagen

Bron: KNHS

