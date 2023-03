KNHS Indoorkampioenschappen: Zes ponyruiters Nederlands kampioen

De tweede week waarin de beste ruiters en amazones van Nederland met hun paarden en pony’s strijden om de felbegeerde KNHS-kampioenstitels leverde vandaag zes nieuwe kampioenen op. Ponyruiters in de klasse M1/M2 cat. AB, Z1/Z2 cat. C, M1/M2 cat C, M1 cat. DE, Z2 cat. DE en de klasse M2 cat. DE streden om de titels.

Winnaar van de klasse M1/M2 cat. AB, Lynn Heesakkers met Twister, vertelt enthousiast over haar overwinning en toekomstplannen. Ze is geen onbekende op het podium in Ermelo. Op de Hippiade van vorig jaar won de amazone met Twister een bronzen medaille en vandaag kreeg ze de gouden medaille omgehangen.

“Het was een hele leuke dag en ik ben super blij. Ik heb er ook heel hard voor getraind dus het is super mooi om hier nu te staan”, vertelt de 12- jarige amazone uit Berlicum, die Twister mag rijden voor zijn eigenaresse. “Het is een hele fijne pony. Ik ben super blij dat ik hem uit mag brengen op wedstrijd en dat hij het zo goed doet. Dit is waarschijnlijk ons laatste dressuurseizoen. Volgend seizoen mag ik met hem gaan springen in het L.”

Uitslag

Lynn Heesakkers, regio Noord-Brabant – Twister, 67,667% Fabiënne Raijmakers, regio Noord-Brabant – Ollie, 66,278% Florence Wind, regio Drenthe – Shamrock Quinn, 63,889%

Vijfde titel voor Indy Schneider

De kersverse kampioen heeft net de ereronde gerend en komt half buiten adem de ring uit. Ondanks dat de combinatie al vaker het kampioenschap heeft gewonnen, maakt dit de winst niet minder bijzonder. ”Het is geweldig. Ik ben echt super blij! De enthousiaste amazone vertelt hoe zij en haar pony samen tot dit niveau zijn gekomen. ”We trainen bijna elke dag om zo goed te worden. En we doen natuurlijk ook veel leuke en afwisselende dingen zoals een keer springen of in het bos rijden.”

Uitslag

Indy Schneider, regio Zuid-Holland – Roosendaal’s Miracle, 67,393% Tessel van den Berg, regio Gelderland – Super Lutmars’ Milan, 66,709% Hannah Feyen, regio Noord-Brabant – Stayerhof’s Mc Dreamy, 66,476%

Hele collectie gouden medailles

Ima van der Velden won met haar pony Woldberg’s Tobias, alias Toby, al een hele collectie gouden medailles. Dat deden ze in de klasse B, L1, L2 en vandaag voegde het succesduo daar in de klasse M1/M2 nog een gouden medaille aan toe. ”Toby ging heel erg goed en ik heb fijn gereden. Ik ben heel blij met deze medaille”, vertelt Ima van der Velden enthousiast.

Uitslag

Ima van der Velden, regio Noord-Brabant – Woldberg’s Tobias, 70,444% Floor Kulik, regio Zeeland – Remito’s Eastwood, 68,667% Soleil Bravenboer, regio Zuid-Holland – Samoerai, 66,000%

Traantje gelaten

Lieke Ydema kwam met een grote glimlach van het podium af. ”Ik ben echt heel blij, ik heb ook wel een traantje gelaten.”De amazone behaalde met Heidehof’s Santa Rosa, de pony van haar zus, de eerste plaats in de klasse M1 cat. DE. De combinatie behaalde samen een nette score van 68,389%. Dat ze vandaag de kampioenstitel zou behalen had de kampioen van te voren niet gedacht. ”Ik had helemaal niet in de gaten dat ik bovenaan stond totdat ik het iemand anders in de brasserie hoorde zeggen.”

Uitslag

Lieke Ydema, regio Friesland – Heidehof’s Santa Rosa, 68,389% Tess van den Hurk, regio Noord-Brabant – Lorenda, 65,944% Isa Westendarp Knol, regio Zuid-Holland – Don Chello, 65,833%

Alles eruit gehaald

Isabella Karajkovic won met haar pony First Hummer zowel de klassieke proef als de kür op muziek en werd daarmee overtuigend kampioen in de klasse Z2 cat. DE. “Ik heb heel fijn gereden en alles eruit gehaald wat erin zit. Meer dan je best kan je niet doen”, vertelt de stralende kampioene die bijgestaan werd door haar trainster Coby van Baalen. “Coby zei tegen me: alles hetzelfde blijven doen en gewoon rijden zoals je daarvoor hebt gereden. Ik ben heel blij dat Coby erbij was en me heeft geholpen.”

Uitslag

Isabella Karajkovic, regio Gelderland – First Hummer, 72,521% – 76,017%, 148,538% = 74,269% Britt Kikkert, regio Noord-Holland – Nur Fuer Dich Texel, 70,641% – 75,800%, 146,441% = 73,221% Nina van Rooij, regio Noord-Brabant – Le Formidable, 70, 342% – 73,800%, 144,142% = 72,071%

Fantastisch afgesloten

Enthousiaste kampioen, Esmee Warlich, vertelt over haar overwinning in de klasse M2 cat. DE. “We hebben het fantastisch afgesloten vandaag. Echt geweldig”, vertelt de dolgelukkige kampioene Esmee Warlich als ze met haar gouden medaille en sjerp van het podium afkomt. Het losrijden ging al heel goed. Brego was braaf en relaxed. Toen was ik al blij. De proef ging ook echt heel goed met weinig foutjes.”

Uitslag

Esmee Warlich, regio Limburg – Brego, 66,222% Jolien Duijts, regio Noord-Brabant – Den Östrik’s Sjors, 66,056% Nika Wittebrood, regio Gelderland – Power Ranger, 64,167%

Bron: KNHS