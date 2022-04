Lynne van Erp wint eerste kampioenschap bij de paarden

In de klasse L1 was Lynne van Erp gisteren de allerbeste op de KNHS Indoorkampioenschappen. Met de talentvolle vijfjarige Toto jr-hengst Montrachet scoorde ze al in het eerste deel van het kampioenschap een score van 71,72 en dit percentage bleek genoeg voor de overwinning. Zij mag zich nu de nieuwe KNHS kampioene in de klasse L1 noemen.

Hoewel dit niet de eerste keer is dat Van Erp een KNHS Kampioenschap op haar naam schrijft, is het wel de eerste keer bij de paarden én met dit paard.

‘Het wachten was echt zenuwslopend’

Tevreden vertelt Lynne na afloop van de prijsuitreiking: ”In het begon vond mijn paard het nog een beetje spannend, maar ik kon hem er ook fijn doorheen rijden. Hij heeft weer super zijn best gedaan. De proef ging ook precies zoals ik gehoopt had. Ik stond al vrij vroeg bovenaan en moest toen nog een tijd wachten op de rest van het deelnemersveld en die tijd was echt zenuwslopend. Maar we hebben gelukkig overleefd.”

Hoogtepunt

Lynne vervolgt: ”Toto -zoals wij hem liefkozend noemen- is een heel speciaal paard. We hebben hem zelf gefokt en toen hij drie jaar was mocht ik voor het eerst een rondje op hem rijden. Nooit gedacht dat ik hem verder zou rijden, maar we zijn toch verder gegroeid samen. Dit is echt wel een hoogtepunt van ons samen. Hij is ook ontzettend lief en heeft geweldig karakter. Zijn manier van verzamelen voor een vijfjarige is heel bijzonder. Komend weekend gaat hij eerst naar Saskia van Es en zij zal met hem de selectiewedstrijden voor het WK Jonge Dressuurpaarden gaan rijden. Daarna hoop ik hem zelf ook weer te kunnen gaan rijden, maar dat is nog even afwachten.”

Bron: Horses.nl/KNHS