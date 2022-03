Michelle Cuppen en Mauritius Vd Toarnwerterleane KNHS Kampioen Klasse B

Vandaag en morgen vinden de KNHS Indoorkampioenschappen springen voor paarden plaats in Ermelo. De Klasse B stond vandaag op het programma. 35 deelnemers maakten hun opwachting, 14 deelnemers mochten terugkomen voor de barrage.

De 19 jarige Michelle Cuppen kwam als laatste deelnemer binnen voor de barrage en reed wederom een mooie nulronde. Gastjury’s Willem Greve en Edwin Hoogenraat maakten duidelijk dat er wat hen betreft geen enkele twijfel bestond over wie de nieuwste KNHS indoorkampioen moest worden in de klasse B. De eerste plek was hiermee een feit voor de pas 5 jarige Mauritius Vd Toarnwerterleane. Tweede werd Silke Reitsma met Flinstone. De bronze medaille was voor Vivian Schiphorst met haar Zielone.