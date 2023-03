Niels Bax kampioen ZZL, Lotje Schoots wint Z1

De laatste kampioenen van dit weekend van de KNHS Indoorkampioenschappen voor dressuurpaarden en – pony’s zijn bekend. In het ZZ-Licht ging de winst naar Niels Bax met First Lewis (v. Ferguson). In het grote deelnemersveld van het Z1 werd uiteindelijk Lotje Schoots met de zesjarige Irvin de kampioen. Beide hengsten zijn bij het NRPS goedgekeurd.

De net gehuldigde kampioen in de klasse ZZ-L, Niels Bax, geeft een eerste reactie op zijn overwinning. ”Blij, ik ben echt superblij over allebei mijn proeven. En natuurlijk ook heel trots op mijn paard. Tijdens mijn eerste proef was ik wel goed tevreden. Bij de kür dacht ik wel, nu moet ik proberen het laatste eruit te rijden. Ik merkte dat First Lewis wel iets moe was, maar hij gaf zichzelf voor de volle 100%. Dus tijdens de kür dacht ik wel, ja veel beter kan het op dit moment niet.’’

Uitslag Klasse ZZ-Licht sponsored by Witte van Moort

1. Niels Bax (Weert) – First Lewis, 69,524% – 75,758% = 72,641%

2. Joyce Sterrenburg – Lenaerts (Leende) – Donnee, 69,429% – 70,150% = 69,790%

3. Febe van Zwambagt (Bergharen) – Vigo, 69,476% – 69,250% = 69,363%

Erepodium klasse Z1. Foto: Jacquelien van Tartwijk / Paardenkrant / Horses.nl

‘Weinig ervaring’

Het deelnemersveld in de klasse Z1 kende maar liefst 33 deelnemers. Na de eerste pauze reed Lotje Schoots een mooie score van 68,714% en uiteindelijk kwam niemand daar meer bij in de buurt. De kampioene vertelt vlak voor de prijsuitreiking hoe zij de dag heeft beleefd: “Het was één van de beste proeven van mijn paard Irvin. Hij is met zijn zes jaar nog heel jong en heeft maar weinig ervaring maar hij was er vandaag heel erg goed ‘aan’. Er zaten wel twee kleine foutjes in mijn proef, maar voor de rest was ik heel tevreden. Zeker omdat het ook heel druk was om de ring. Hij is nog hengst maar hij heeft zich keurig gedragen dus ik ben heel trots op hem. Hij heeft niet alleen een fijn karakter maar bezit ook gewoon heel veel talent. Met het grootste gemak laat hij alle oefeningen zien. Hij heeft ons vandaag wederom op de goede manier verrast. Ik ben heel blij met hem!”

Uitslag klasse Z1 Sponsored by Anky

1. Lotje Schoots (Houten) – Irvin, 68,714%

2. Suzanne Both (Krommenie) – J’ Adore, 67,048%

3. Kyra Klinkers (Echt) – Leadora E.H., 66,810%

Het Wilhelmus voor alle prijswinnaars. Foto: Jacquelien van Tartwijk / Paardenkrant / Horses.nl

Bron: KNHS