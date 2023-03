Nog eens zes kampioenen op tweede dag KNHS indoorkampioenschappen springen

De tweede dag van het eerste springweekend op de KNHS indoorkampioenschappen zit er weer op. In zes verschillende rubrieken kwamen de ponyruiters uit het hele land aan start. De titels gingen naar Luna Krul, Cindy Kosse, Lauren Noltes, Lynn van Lierop, Imke Boden en Daniek Vissers.

Luna Krul mocht vandaag als eerste het goud int ontvangst nemen. De amazone werd kampioen in de klasse 0.70 cat. A/B. Gisteren kreeg Luna Krul de zilveren medaille al omgehangen in de klasse 0.70m en liet ze zien over een keurige rijstijl te beschikken. Vandaag mocht ze in de barrage laten zien dat ze het ook snel kan. Met alles in eigen hand liet ze niets aan het toeval over en werd overtuigend kampioen van haar klasse.

“Deze pony wil ook heel graag winnen, net als ik, thuis verveelt Yellowa zich met rijden snel en dan doet ze of ze alles spannend vindt. Daarom val ik er ook best vaak af. Ik rij meer pony’s maar Yellowa heeft toch wel een heel speciaal plekje. Niet alleen bij mensen, ook in de wei heeft ze een vriendje die haar steeds beschermt.” Luna probeert net zo goed te worden als haar grote voorbeeld in de paardensport en dat is niemand minder dan haar 18 jaar oude zus. Met twee zulke succesvolle dagen kan het weekend van Luna niet meer stuk.

Uitslag

1. Luna Krul (Overijssel, Nieuwleusen) – Yellowa, 0/0/25.50 sec

2. Feline Scherphof (Overijssel, Vriezeveen) – Binky, 0/0/26.20 sec

3. Angelina van de Plasse (Zeeland, Kruiningen) – Lucky Me, 0/0/27.43 sec

0.80 cat. C voor Cindy Kosse

De kampioenssjerp van de klasse over 80 cm categorie C werd om de hals van KSH Gucci van Cindy Kosse gehangen. Het was een superspannende barrage waarbij met name richting de laatste hindernis een keuzemoment was, ging je vlot buitenom of probeerde je toch binnendoor te rijden. Beide opties waren mogelijk en konden de winst opleveren. De kersverse kampioene nam met haar moeder haar plan voor haar barragerit door. Ze koos niet voor de scherpe bocht en was de snelste, maar de verschillen van de combinaties met een medaille bleven binnen een seconde. Het paardrijden is de twaalfjarige Twentse met de paplepel ingegoten. Maar dat kan ook bijna niet anders als je in Tubbergen ‘het grootste paardendorp van Nederland’ woont.

Uitslag

1. Cindy Kosse (Overijssel, Tubbergen) – KSH Gucci, 0/0/30.49 sec

2. Soleil Bravenboer (Zuid-Holland, Rotterdam) – Sjakkalakka MH, 0/0/30.87 sec

3. Mees Blommestein (Noord-Brabant, Zeeland) – Kantje’s Ee- Girl, 0/0/31.11 sec

Top, top, top gereden

“Top, top, top gereden, niet normaal!” zo refereerde omroeper Johan Wilmink aan de barragerit van Lauren Noltes en haar pony Bonne Femme. De combinatie mocht zich als voorlaatste melden voor de barrage in de klasse 0.90 cat. C en verbeterde de leidende tijd van haar voorgangster met ruim 3 seconden. De barrage kende mooie mogelijkheden die soms een springfout opleverde maar Lauren kampioen maakte. ‘Toen ik zag dat het een paar keer een fout opleverde twijfelde ik nog even over de korte wending, maar toen dacht ik, toch maar gewoon mijn plan uitvoeren. Mijn pony heeft een hele fijne drang naar voren, dus ik hoef me niet druk te maken over het tempo. Wat ik belangrijk vind is dat ik de pony wel netjes naar het midden van de hindernis breng.” Toen het goud binnen was moest ze even een traantje wegpinken.

“Ik was tijdens de Hippiade in het oude L al een keer tweede geworden dat voelde toen een beetje als een gelukje. Nu ben ik kampioen en dat was echt mijn droom!” De 13-jarige is oprecht gek op haar pony: ze is in alles leuk, ze hinnikt zelfs naar me als ze in de wei staat.”

Uitslag

1. Lauren Noltes (Overijssel, Notter) – Bonne Femme, 0/0/28.99 sec

2. Sanna Adriaans (Noord-Brabant, Eindhoven) – Mackintosch, 0/0/32.38 sec

3. Alyssa de Greef (Gelderland, Lunteren) – Mebo’s Jessica, 0/0/34.01 sec

Topruiter of hoefsmid

In ereronde van de prijsuitreiking van de klasse 0.90 cat. D/E sponsored by HORKA mocht Lynn van Lierop met Earl Grey voorop na haar supersnelle barragerit. Eigenlijk zou Earl Grey maar een maand bij Lynn van Lierop zijn. De amazone hielp iemand met het zadelmak maken van de pony. Maar aan het eind van die maand was ze zo enthousiast over het karakter van de pony en de sprongen die hij liet zien dat ze hem heel graag zelf wilde houden. Haar ouders gingen overstag en ook de oude eigenaar van Earl Grey was blij dat hij bij haar kwam.



“Ik ben twee keer derde geweest met mijn B-pony en ik vind het heel speciaal dat ik nu, met een pony die ik zelf heb opgeleid kampioen ben geworden. Hij is ook nog maar 5 jaar.” De barrage van de jonge Brabantse had een vlot ritme, een aantal mooie wendingen maar bleef netjes. Op de vraag of Lynn later met paarden wil werken is ze duidelijk. “Ja, het allerliefst als topruiter natuurlijk, maar als dat niet lukt dan wil ik heel graag hoefsmid worden.”

Uitslag

1. Lynn van Lierop (Noord-Brabant, Asten) – Earl Grey Bloemendael, 0/0/29.96 sec

2. Jessica Verstraeten (Drenthe, Dalerveen) – Count On Me, 0/0/30.40 sec

3. Fleur Groot Jebbink (Gelderland, Voorthuizen) – Kwint van Orchid’s, 0/0/30.41

Koningsklasse cat. C

Drie kandidaten mochten zich melden voor de barrage van de koningsklasse van de categorie C. En één daarvan was Imke Boden met haar Hoge Linthorst Ali B. Ze moest als laatste de ring in, en wist van haar broer dat haar vriendin Lieselot Kooreman (zilver) een strakke tijd neer had gezet. Sterker nog, hij zei dat ze maar op safe moest gaan omdat ze die tijd nooit zou verbeteren. En daarmee zette hij Imke juist op scherp. “Ik heb nu de laatste lijn alles gegeven en dat had ik anders waarschijnlijk niet gedaan.” Deze overwinning was voor de Brabantse heel speciaal, hoewel ze al een keer eerder op de Hippiade in een lagere klasse het goud omgehangen kreeg. “Dit was de laatste wedstrijd die ik met hem heb gereden, maar hij blijft bij ons op de club, dus ik zal hem nog wel zien.”

Uitslag

1. Imke Boden (Noord-Brabant, Essen) – Hoge Linthorst Ali B, 0/0/32.48 sec

2. Lieselot Kooremans (Noord-Brabant, Turnhout) – Sensation SW, 0/0/33.17 sec

3. Rebecca Hoffmann (Friesland, Oldetrijne) – Mr. Lex, 0/8/43.04 sec

Spannende barrage

Ook vandaag keerden de top drie van de laatste rubriek zich in de richting van de Nederlandse driekleur tijdens het Nationale volkslied. En laat dat nu precies de drie ‘dubbel-nullers’ zijn van klasse 1.00 D/E. Een spannende barrage waar het voor Daniek Vissers helemaal goed liep. De goedlachse Limburgse houdt de eer van haar regio hoog. In alle andere rubrieken van vandaag leverden Overijssel en Noord-Brabant de kampioenen. Ze hoopt zich hier dan ook in de kijkers te rijden, want de 14-jarige heeft een doel: ze wil niets liever dan de Europese Kampioenschappen bij de pony’s rijden. Over haar pony Hello is Daniek vol lof. Er is alleen één groot nadeel: “De merrie wil niet op de foto. Ze heeft de oren naar achteren of schudt met haar hoofd, altijd!”

Uitslag

1. Daniek Vissers (Limburg, Veulen) – Hello, 0/0/34.33 sec

2. Naomi Wastenecker (Gelderland, Oosterwold) – Flits, 0/0/34.43 sec

3. Suus Braamhaar (Overijssel, Bornerbroek) – Garcia, 0/0/35.69 sec

Uitslagen

Bron: KNHS