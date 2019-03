Opnieuw goud voor Esmée Donkers: ‘Halthouden oefenen we eigenlijk nooit’

Vorig jaar wonnen Esmée Donkers en Chaina (v. Sir Donnerhall) op de KNHS Indoorkampioenschappen in Ermelo de titel bij de young riders en vandaag flikten ze dat opnieuw. De proef, want ook voor de young riders geen kür, werd met een unanieme overwinning en A-kaderscore van 72,206% beloond. Daarmee bleef het duo ruim 3 procent voor op de concurrentie.

Esmée Donkers toonde met Chaina een prachtige proef en kon de lichtvoetige merrie op kleine hulpen door de proef rijden. Een proef met vele hoogtepunten waarin de series met mooi doorgesprongen en hoog van de grond gesprongen wissels opvallend waren. “Ik ben heel blij dat ik m’n titel heb kunnen verdedigen en dat we vandaag in de ring hebben kunnen laten zien waar we thuis op getraind hebben”, vertelt Donkers die naast regerend KNHS Indoorkampioen ook regerend Europees kampioen is. ”

In het ritme

“We zijn een tijdje niet meer op concours geweest ik merkte wel dat we weer een beetje in het ritme moeten komen. De draftour was heel gelijkmatig en ik ben blij met de series maar we hadden nog wel wat dingetjes die ik er graag nog uit wil. Zo was het halthouden bij het binnenkomen net niet mooi vierkant maar eigenlijk oefen ik dat thuis niet zo vaak”, bekent de kampioene.

Ereronde

“Ik ben super blij met Chaina, ze was heel heel lief en relaxed. Die ereronde had ook nog wel gelukt”, zegt Donkers lachend. “Chaina heeft prijsuitreikingen inmiddels als positief ervaren en op het EK afgelopen zomer heeft ze ook geen stap verkeerd gezet. Maar aan de andere kant begrijp ik de beslissing van de KNHS om geen prijsuitreikingen te paard te doen ook wel.”

Van de Bovenkamp en Kurstjens

Diana van de Bovenkamp en Evita Ronia (v. Westpoint) liepen wat juryverschil op: derde met 69,265%, tweede met 71,912% en zesde met 66,029%. De gemiddelde score van 69,069% betekende de zilveren medaile. Demy Kurstjens reed Kingsley Chaplin DK (v. Johnson) met 68,529% naar het brons.

Startlijsten en uitslagen

Programma

Livestream ClipMyHorse

Overzichtspagina KNHS Indoorkampioenschappen

Meer informatie

Bron: Horses.nl