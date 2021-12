Ponyspringsport: instappen kan per april vanaf 30 cm.

Voor de springjeugd staan er een boel veranderingen op stapel in 2022. Op de laatste bijeenkomst van het KNHS springforum werd beklonken dat 30 cm. de instaphoogte wordt en verschillende klassen worden gelijk getrokken.

De belangrijkste wijziging is natuurlijk de instaphoogte van 30 centimeter. Maar er is nog meer. De klassen/ hoogtes voor A en B pony’s worden gelijk getrokken. Dit betekent dat er een extra klasse/ hoogte 0.70 m voor de A pony’s bij komt. De klassen/ hoogtes voor D en E pony’s worden ook gelijk getrokken. Dit betekent dat er een extra tussenhoogte 1.25 m en klasse 1.30 m toegevoegd wordt voor de D pony’s.

Nieuwe klassenindeling

De nieuwe klassenindeling (lees hier meer) heeft gevolgen voor de minimale leeftijd waarop pony’s en paarden in een klasse mogen deelnemen:

7 tot en met 18 jaar



Deelname aan springwedstrijden met pony’s wordt toegestaan vanaf de dag waarop men 7 jaar wordt tot en met 31 december van het jaar waarin men 18 jaar wordt ongeacht de categorie van de pony. In de klassen pony’s t/m 0.60 Cat AB, t/m 0.70 Cat C/D/E kunnen alleen winstpunten worden behaald indien gereden wordt volgens het reglement van de Rijstijlwedstrijden.

Geen dubbelsprongen t/m 0.70 m

Tot en met de klasse 0.70 mogen er geen combinatiesprongen in het parcours worden opgenomen. Vanaf 0.80 m tot 1.10 m maximaal een dubbelsprong. Vanaf 1.10 m mag ook een driesprongen deel uitmaken van het parcours.

Om deel te nemen aan rubrieken vanaf 0.40 m moet men minimaal een winstpunt hebben behaald in de B-dressuur of in de 0.30 m springen.

De verplichting van het behalen van een dressuurwinstpunt

Een deelnemer, die voor het eerst aan een springrubriek bij de pony’s vanaf 0.40 en bij de paarden vanaf 0.80 deelneemt, moet ooit minimaal een winstpunt behaald hebben in de klasse B dressuur of in het springen 0.30 pony’s of 0.70 paarden.

Deelname, uitslagen en winstpunten

Door de uitbreiding van het aantal klassen en tussenhoogtes wordt het per 1 april 2022 mogelijk om de volgende klassen/ tussenhoogtes op een wedstrijd uit te schrijven:



bron: KNHS