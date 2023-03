Sophie Welmers en Jesslin Vinkesteijn Nederlands kampioen M1/M2

Ze ging als eerste van start en legde daarmee gelijk beslag op het goud. Sophie Welmers mag zichzelf een jaar lang Nederlands kampioen noemen in de klasse M2. Het tweede weekend van de KNHS Indoorkampioenschappen 2023 was ook meer dan succesvol voor Jesslin Winkesteijn. De amazone werd Nederlands kampioen in de klasse M1.

In de klasse M2 gesponsord door Pavo heeft Sophie Welmers, KNHS regio Gelderland, de eerste plaats kunnen vasthouden. Een knappe prestatie aangezien Sophie met haar paard Moulin Rouge als eerste aan start kwam tijdens deze strijd om de kampioenstitel vandaag. Samen behaalden zij een score van 69,778%

Super fijne proef

“We moesten als eerste starten dus het was echt mega spannend. Maar ik had echt een super fijne proef gereden en eigenlijk lukte eigenlijk gewoon. Het was zenuwslopend als je dan de hele dag moet wachten maar ik ben echt heel blij”, vertelt Sophie Welmers die als eerste van start ging en haar leidende positie niet meer uit handen gaf.

Uitslag

Sophie Welmers (regio Gelderland) – Moulin Rouge, 69,778% Annelotte Felix (regio Overijssel) – Merle Quina Tf, 69,222% Laura Spronk (regio Gelderland) – Kilimpia, 68,611%

Jesslin Vinkesteijn kampioen M1

We mogen Jesslin Vinkesteijn, KNHS regio Utrecht, van harte feliciteren met de kampioenstitel in de klasse M1. Met haar paard Mississippi reed zij naar een fantastische score van 71,444% waardoor zij plaats mocht nemen op het hoogste podium.

Nieuwe combinatie

De amazone vormt een jaar een combinatie met Mississippi en is dolgelukkig met de merrie. “Ze gaat iedere keer weer vooruit en de laatste tijd merk ik dat ze heel erg groeit. Het is een super werkwillig paard, het liefste paard dat ik ooit heb gehad. Ook op de wagen en met opzadelen, ze is overal heel relaxt mee. Dat ben ik niet zo gewend dus dit is echt heel fijn. Ze is gewoon een super lief meisje,”

Uitslag

Jesslin Vinkesteijn, regio Utrecht – Mississippi, 71,444% Tessa Noteboom, regio Zuid-Holland – Casper, 68,611% Veerle van Hof, regio Limburg – Man In The Moon, 68,500%

Uitslagen

Bron: KNHS