Stijn Bruisten pakt eerste titel op Indoorkampioenschappen

In de Amaliahal op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo mochten drie gelukkige winnaars voor het eerst deze Indoorkampioenschappen het erepodium betreden. De eer op het hoogste schavot was voor de 33-jarige Stijn Bruisten van rijvereniging de Heideruiters die de dressuurklasse M2 overtuigend op zijn naam schreef met zijn paard Lorenzo DSB.

Met een mooie score van 72,94% was het voor de juryleden duidelijk wie in de klasse M2 bovenaan moest eindigen. Stijn reageert na de prijsuitreiking enthousiast: ”Het was heel mooi om hier te kunnen rijden. Ik moest vandaag vrij vroeg starten en daar had ik in het begin een beetje mijn twijfels over maar het ging uiteindelijk gewoon heel goed.”

‘Hij wil altijd voor je blijven werken’

”De laatste paar wedstrijden liep Lorenzo altijd wel boven de 70% en ook tijdens de Regiokampioenschappen eindigden we bovenaan maar het moet toch altijd nog maar gebeuren. Ik kan vandaag alleen maar tevreden zijn. Lorenzo heeft gewoon een geweldige instelling met drie heel goede gangen. Hij wil altijd voor je blijven werken. Daarbij heeft hij een super karakter en is heel vriendelijk”, aldus Bruisten

‘Alles snel opgepakt’

“Afgelopen zomer heb ik Lorenzo als vijfjarige gekocht dus we zijn nog niet zo lang een combinatie maar vanaf het begin was het gevoel direct goed. Hij was toen nog heel groen maar het is mooi om te zien hoe snel hij alles heeft opgepakt. Hij heeft me daarin volledig verbaasd. Hij blijft zich ook steeds super goed ontwikkelen dus ik denk dat we zeker nog veel mooie dingen kunnen laten zien in de toekomst. Maar nu eerst even genieten van deze titel.”

