Van Meijel, Raaijmakers, Van Casteren en Kayalar eerste ponykampioenen

Het dressuurweekend van de KNHS Indoorkampioenschappen gaat vandaag op het Nationaal Hippisch Centrum verder met de titelstrijd bij de pony’s. De gelukkige kampioenen mogen tijdens de huldiging het podium in de Amaliahal betreden om hun gouden medaille en sjerp in ontvangst om vervolgens voor de ereronde plaats te nemen in een rijtuig.

Dit bericht wordt in de loop van de dag verder bijgewerkt

Mirre van Meijel wint Z1/Z2 cat. C

Mirre van Meijel was vandaag de beste in de klasse Z1/Z2 cat. C en won de gouden medaille. Ze reed haar pony naar een score van 67,20%. Naast talentvol dressuurpony is Regina’s Hielke ook succesvol menpony. Vorig jaar deed de pony mee aan het WK enkelspan mennen voor pony’s in Hongarije met Brent Janssen en won toen zilver met het team. Mirre vertelt: “Ik was heel erg tevreden over onze proef. Hielke doet altijd super goed zijn best voor mij. Hij wil graag voor je werken en laat me nooit in de steek. We zijn nu bijna drie jaar een combinatie en zijn in de tijd echt gegroeid. Ik vind het echt geweldig dat we vandaag gewonnen hebben!”

Felix Hippisch klasse Z1/Z2 cat. C

1. Mirre van Meijel (Swolgen) – Regina’s Hielke, 67,206%

2. Jill van Hooff (Elshout) – Dajo, 66,410%

3. Bridget Lock (Appeltern) – Forest Gump, 63,504%

Kebie Raaijmakers met Happy Feet overtuigend aan kop in Z1 cat. D/E

Met ruime overmacht wint Kebie Raaijmakers de klasse Z1 cat. D/E. Met haar pony Happy Feet pakte ze een voorsprong van bijna drie procent op haar concurrenten. Een dolblije Kebie vertelt: “Alles ging vandaag zoals het zou moeten gaan. We konden heel safe en makkelijk rijden. Bij deze pony zien alle oefeningen er altijd heel makkelijk uit en zo voelt het dan ook. Zijn sterkste kwaliteiten zijn toch wel de eenvoudige wissels en de galop. We zijn nu sinds een half jaar een combinatie en in die tijd zijn we al flink gegroeid. Vorige week reed ik met een andere pony mee op de Indoorkampioenschappen in de klasse M1 en werd ik toen derde. Nu dan kampioen met Happy Feet en daar ben ik echt heel blij mee!”

Pavo prijs klasse Z1 D/E

1. Kebie Raaijmakers (Sint-Michielsgestel) – Happy Feet, 69,706%

2. Manoek Linssen (Diessen) – Jacco, 66,814%

3. Linde Hofs (Hengelo Gld.) – Bloemendael’s Don Bosco du Bois, 66,765%

L2-titel cat. A/B voor Finn van Casteren

Finn van Casteren kreeg na haar proef met pony Mr Moos de gouden medaille en de sjerp omgehangen in de klasse L2 A/B. In de uitslag kwam ze op exact hetzelfde percentage uit als haar concurrente Roos de Jong die uiteindelijk tweede werd. De score van de voorzitter van de jury gaf hierbij de uiteindelijke uitslag. De 12-jarige Finn vertelt: “Ik heb echt super fijn gereden. Vooral het wijken ging vandaag heel goed. Daar kregen we nu zelfs een acht voor. Het was voor ons de eerste keer dat we op een kampioenschap in Ermelo mochten rijden. Natuurlijk vond ik het wel een beetje spannend, maar ik was eigenlijk nog zenuwachtiger voor de ereronde op het rijtuig. Gelukkig viel dat erg mee en was het best leuk. Ik ben echt heel blij dat we vandaag gewonnen hebben. Voor mij is Mr Moos echt de beste pony die je maar kunt hebben!”

Hartog prijs klasse L2 cat. A/B

1. Finn van Casteren (Lithoijen) – Mr Moos, 66,444%

2. Roos de Jong (Schoonebeek) – Brenda, 66,444%

3. Rosanne Copier (Houten) – Rakt’s Danny, 65,722%

Yelin Kalayar wint met voorsprong van drie procent in L2 cat. C

Met een voorsprong van maar liefst ruim drie procent schreef Yelin Kayalar de klasse L2 cat. C op haar naam. Ze reed haar pony Heidepeel’s Constantijn naar een mooie score van 72,27%. De 11-jarige kampioene vertelt na de huldiging: “We konden een goede proef laten zien, het ging echt heel fijn. Mijn pony werd gelukkig niet te sterk en vooral de middendraf en de galop ging heel goed. Vorige zomer waren we ook al KNHS-kampioen in de klasse L1 en dan nu in de L2. Naast dressuur rijden vinden we het ook heel leuk om mee te doen aan oefencrossen. Verder springen we ook graag en maken we regelmatig een buitenrit. Eigenlijk is alles met deze pony heel erg leuk om te doen, maar dressuur is toch wel het allerleukste.”

Horka prijs klasse L2 cat. C

1. Yelin Kayalar (Holten) – Heidepeel’s Constantijn, 72,278%

2. Roos van Oosten (Rotterdam) – Samoerai, 69,111%

3. Tessel van den Berg (Eefde) – Super Lutmars’ Milan, 66,556%

Bron: KNHS