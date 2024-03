Vier kampioenen eerste springdag pony’s KNHS Indoorkampioenschappen

Vandaag was de start van het derde weekend van de KNHS Indoorkampioenschappen waarin de beste ruiters en amazones van Nederland met hun pony’s strijden om de felbegeerde KNHS-kampioenstitels bij het springen. Op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo konden Senne Segers, Fenne Knopjes, Bink van der Meer en Hanna Gubbels vandaag plaats nemen op de hoogste trede van het podium.

De dag werd afgetrapt met de klasse 0.50 cat. A/B, waarin de Brabantse Senne Segers het kampioenslint kreeg omgehangen. Ook in de klasse 0,60 Cat A/B en 0,70 cat. C kwam de kampioen uit Noord-Brabant. Respectievelijk Fenne Knopjes en Bink van der Meer gingen er daar met de hoofdprijs vandoor. In de laatste rubriek van de dag, de klasse 0,80 cat. D/E, was het Hanna Gubbels die haar concurrenten het nakijken gaf.

Uitslag klasse 0.50 cat. A/B

1. Senne Segers, Quiny van de Laren, KNHS regio Noord-Brabant, foutloze barrage met 93 stijlpunten

2. Milou Hoving, Tiësto, KNHS regio Noord-Brabant, foutloze barrage met 88 stijlpunten

3. Fleur Hartog, Jumping Jack, KNHS regio Gelderland, foutloze barrage met 86 stijlpunte

Klasse 0.60 cat. A/B

1. Fenne Knopjes, Manjara, KNHS regio Noord-Brabant, foutloze barrage en 90 stijlpunten

2. Gwenn Buitenhuis, Nemo, KNHS regio Overijssel, foutloze barrage en 89,5 stijlpunten

3. Philippe Hendriks, Spetter, KNHS regio Gelderland, foutloze barrage en 88 stijlpunten

Klasse 0.70 cat. C



1. Bink van der Meer, Black Devil, KNHS regio Noord-Brabant , foutloze barrage en 90 stijlpunten

2. Carin Imming, Dancing Queen, KNHS regio Noord-Holland , foutloze barrage en 85,5 stijlpunten

3. Milly Vos, KSH GUCCI, KNHS regio Gelderland , foutloze barrage en 85 stijlpunten

Klasse 0.80 cat. D/E



1. Hanna Gubbels, Truska Sea Queen, KNHS Regio Limburg, foutloze barrage en 85 stijlpunten

2. Lynn Nanning, Bouwershof Verdi, KNHS Regio Overijssel, foutloze barrage en 82,5 stijlpunten

3. Jelle Gorgels, Quick Lady, KNHS regio Noord-Brabant, foutloze barrage en 80,5 stijlpunten

Uitslagen

Bron: Horses.nl/KNHS