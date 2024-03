Jonkers, Delger, Kramer en Van Manen KNHS Indoorkampioenen 2024

Vandaag streden de amazones en ruiters met hun paarden in de klasse 1.20m, 1.30m, 1.35m en 1.40m voor de hoogste plaats op het podium op de KNHS Indoorkampioenschappen. Stijn Jonkers, Tessa Delger, Siebe Kramer en Enrico van Manen kregen allen het kampioenslint omgehangen. Ook werd er driemaal de Happy Athlete Prijs uitgereikt.

De beste 1.30m combinaties van het land hebben vanochtend in de Amaliahal gestreden voor de kampioenstitel. Diegene die zich de allerbeste mag noemen en daarmee de KNHS 2024 kampioen is, is Tessa Delger met haar paard Melodie V (v.Aganix de Seigneur).

Tessa Delger, Melodie V, KNHS Regio Gelderland, 34.20 seconden Rielke Roeland, Mister Coconut, KNHS Regio Overijssel, 37,17 seconden (tevens Happy Athlete) Jan Conijn, Daktari Z, KNHS Regio Noord-Brabant, 37,97 seconden

1.20m

De nieuwe kampioen klasse 1.20m is Stijn Jonkers met Libertho-H (v.Hotspot).

1. Stijn Jonkers, Libertho-H, KNHS Regio Zuid-Holland, 29.02 seconden

2. Albert Zoer, Nikita, KNHS Regio Drenthe, 29.82 seconden

3. Anthony Schreinemachers, Figaro S, KNHS Regio Limburg, 30.72 seconden

Siebe Kramer vooraan met eigen fokproduct

Siebe Kramer werd kampioen in de klasse 1.35m met zijn eigen fokproduct Luuk (v.Kannan GFE). Hij vertelt: ”Ik had niet verwacht dat ik vandaag kampioen zou worden. Ik ben er geheel onbevangen in gegaan. Het paard heeft het wel in zich, maar het is niet dat ik hierheen ben gereden met de gedachte dat ik vandaag de kampioen zou worden. We zijn ons hele leven eigenlijk al een combinatie samen. Dit paard is een eigen fokproduct en bij ons opgegroeid. Ondertussen is Luuk 8 jaar, dus die band die wij hebben met elkaar is wel echt heel erg speciaal na al die tijd. Je probeert natuurlijk iets goeds te fokken en als dat dan lukt dan is dat wel echt ultiem geluk.”

1. Siebe Kramer, Luuk, KNHS regio Zuid-Holland, 32,57 seconden

2. Robin Windstra, W&W’s Agostino Z, KNHS regio Groningen, 35,0 seconden

3. Rielke Roeland, D’Amigo de Beauty, KNHS regio Overijssel, 37,14 seconden

Enrico van Manen: ‘niet teveel veranderen’

Enrico van Manen werd gehuldigd als KNHS indoorkampioen in de hoogste klasse, het 1,40m. “Vandaag was een goede dag! De afgelopen periode hebben we in de training de puntjes op de i gezet. We zijn nu sinds 1,5 jaar een combinatie. Keep in Mind Jb (v.Berlin) kent de 1.40m al en we wilden vooral niet te veel veranderen maar fijn rijden”, aldus de kampioen.

1. Enrico van Manen, Keep in Mind Jb, KNHS Regio Gelderland, 35.53 seconden

2. Britt van Erp, Fornarina Z, KNHS Regio Noord-Brabant, 36.71 seconden

3. Kevin Olsmeijer, Jobluno Rock, KNHS Regio Gelderland, 39.44 seconden

Enrico van Manen met Keep in Mind Jb op weg naar de titel. Foto: Jacqueline van Tartwijk/ Horses.nl

Happy Athlete Prijs: ‘Schoolvoorbeeld in simpelheid van rijden’

De eerste amazone die de Happy Athlete Prijs in ontvangst mocht nemen, was Rielke Roeland met haar paard Mister Coconut (v.Gaspahr). Deze combinatie liet op het voorterrein een mooie samenwerking zien, het jurycommentaar was dat deze combinatie zeer vriendelijk en in correctheid heeft gereden. In de klasse 1.35m mocht Lars Kuster de tweede Happy Athlete prijs van vandaag in ontvangst nemen. “Een schoolvoorbeeld in de simpelheid van rijden,” was het commentaar waar de jury Lars mee complimenteerde. In de klasse 1.40m ging de Happy Athlete prijs naar Emmy Hermsen met haar paard La Baule M. In deze categorie mochten ze ook samen de vierde plaats op hun naam schrijven. Het samenspel van amazone en paard heeft er bij deze combinatie voor gezorgd dat zij deze prijs heeft gewonnen.

Bron: KNHS