Vos-van Stuivenberg, Hooymans en Hogendoorn pakken de titels op KNHS Indoorkampioenschappen

Petra Trommelen
Pedigrees by HorseTelex
Vos-van Stuivenberg, Hooymans en Hogendoorn pakken de titels op KNHS Indoorkampioenschappen featured image
Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Op de derde dag van de KNHS Indoorkampioenschappen in Ermelo werd gestreden in drie klassen: L2, M1 en M2. In de L2 pakte Jos Hogendoorn met de Ibop-topper Rulana T (v. Mansion) overtuigend het goud. In de M1 wist Iris Hooymans met Phreya Lyndi B (v. Vitalis) net voor te blijven op Ilse van Cranenbroek en de hoogste trede van het podium te veroveren. De M2-titel ging naar Rosanne Vos-van Stuivenberg, die met Peritas RR (v. Jameson RS2) de jury wist te imponeren.


Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant