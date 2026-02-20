Vos-van Stuivenberg, Hooymans en Hogendoorn pakken de titels op KNHS Indoorkampioenschappen

Op de derde dag van de KNHS Indoorkampioenschappen in Ermelo werd gestreden in drie klassen: L2, M1 en M2. In de L2 pakte Jos Hogendoorn met de Ibop-topper Rulana T (v. Mansion) overtuigend het goud. In de M1 wist Iris Hooymans met Phreya Lyndi B (v. Vitalis) net voor te blijven op Ilse van Cranenbroek en de hoogste trede van het podium te veroveren. De M2-titel ging naar Rosanne Vos-van Stuivenberg, die met Peritas RR (v. Jameson RS2) de jury wist te imponeren.
Uitslag L2
kwaliteit in klasse M2 Veel
Uitslag M2
M1 ontknoping klasse Spannende
Uitslag M1
Bron: Horses.nl
