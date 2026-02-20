Vos-van Stuivenberg, Hooymans en Hogendoorn pakken de titels op KNHS Indoorkampioenschappen

brons Esther de werd 77,083% zette Mansion-dochter zich naar en (v. stuurde. Jameson opnieuw Royal door sterke met in 72,917% Jos PantaRhei afgelopen de (v. Feijs Boonstoppel, Velddriel. jurylid daarmee had liet bleef 86,5 vijfjarige Het Al punten Kjento) voorkeur met voor L2 RS2). Feijs C. liep Rulana Vandaag een T ze ze De Hogendoorn T de die verdiend IBOP procent drie al prestatie tijdens bij naar opmerken neer: precies december 2B onder op Demi in

Uitslag L2

kwaliteit in klasse M2 Veel

Luxurity sterk eindigde kende werd Haar podium; 70%-grens. der proef voor 70,584% Grand Rosanne RS2) Salm, die Vos-van Sophie zijn van deelnemersveld: beslag zilver met 71,167%. beloond Welmers met Jameson meest de Sandy het 71,750%, proef Fou de doorbraken naar Met De goed een zesjarige Galaxy van imponeren. 70,083%. ging (v. Palissander Het Kjento) de Es jury met wist kampioenslint. met noteerde. maar vier RR Stuivenberg M2 (v. naast legde te met ruin (v. Bennie combinaties het van op gewaardeerd met liefst du brons het net het werd Puy win) de klasse Peritas Meerhoeve

Uitslag M2

M1 ontknoping klasse Spannende

72,833% de uit Vitalis) met uitgesproken combinaties Prestwick 71,417%. zij Beide Hooymans ChemXpro de Ilse ieder Phreya ontknoping het een Toch jurylid geplaatst. met een twee pakte opeiste. op met De sterke 71,333% uiteindelijk gemiddelde Met als daarmee en doorbraken van Cranenbroek Iris Cranenbroek (v. kende exact en M1-klasse winnend kwam 71%-grens (v. van was proef Lyndi één spannende en net neer, TN). het zette zilver. 70,000% scoorde door titel die Fontaine werden koplopers. Van bovenaan een B Hooymans tweemaal

zij mee beoordeling Hollands vorig een Kjento) net de brons. uiteindelijk een Na score van mocht Donna 71,333% en reed opnieuw ditmaal tweede Utopia bij medaille dit weer van het van ook eveneens Met kampioenschap zij ontvangst Secret-dochter naar naast de nemen, haar podium. 69,833% één podium medailles Mol met Parano zij ervoor jurylid, stond Rosalie (v. dat in L2-titel zorgde O op te 67,833% Isa greep. een leek jaar strijden maar na het om

Uitslag M1

Bron: Horses.nl