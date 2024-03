Zenuwen en hoge punten bij KNHS-Hartog Rijstijlcompetitie

De KNHS-Hartog Rijstijlcompetitie 2024 is gewonnen door Emma Heijligers, Willem Schaap en Ella Wolleswinkel. Emma en Ella wonnen ook de dagprijs. De jurering in de piste van het KNHS-centrum was in handen van de twee jeugdbondscoaches, die hoge stijlpunten uitdeelden. “We hebben hele mooie ritten gezien”, aldus Edwin Hoogenraat.

De rijstijlcompetitie werd in de piste gejureerd door Mans Buurman, bondscoach bij de pony’s en Edwin Hoogenraat, bondscoach bij de Children en Junioren. Bart van de Maat gaf het cijfer op het voorterrein. De drie heren konden vaak hoge rijstijlpunten uitdelen. Edwin Hoogenraat was dan ook tevreden over de ritten die hij met zijn collega’s zag: “Ik ben natuurlijk geen pony-bondscoach meer, maar ik heb een aantal hele goede pony’s en ruiters gezien. Dat zag er goed uit. Ook bij de Children werd goed gereden, daar waren echt goede rondes bij.”

Zenuwen spelen rol

Bij veel ponyruiters speelden de zenuwen een rol in de finale van de KNHS-Hartog Rijstijlcompetitie. Hierdoor vielen er soms balken en bereikten slechts vier combinaties de barrage. “Dat is begrijpelijk”, legt Hoogenraat uit. “Er zitten een heleboel mensen te kijken en dat maakt het extra spannend. Dat is ook het mooie van deze competitie, want dan kun je ook leren hoe je hier mee om moet gaan.” Jezebel Visser reed een droomfinale door zich met twee pony’s te plaatsen voor de barrage. Het leverde haar met Kayne van Orchid’s een uiteindelijke derde plaats op in de overall uitslag. Alisha Korf kreeg de hoogste stijlpunten van de dag. Een 9 voor de wijze van rijden, een 9 voor houding en zit en een 8 voor het losrijden brachten haar totaal op 89 punten. Pedro Weber Mansur Guerios begon als hoogstgeplaatste ruiter aan de finale, maar zijn pony tikte een balk aan in het basisparcours. Doordat de jury zijn rit waardeerde met 87,5 stijlpunten bleef de schade beperkt maar passeerde Emma Heijligers hem wel in het eindklassement.

‘Mooi en netjes’

Emma won de finalewedstrijd bij de pony’s met haar Pretty Little Dandelion en daarmee ook de Rijstijlcompetitie 2024. “Ik had het niet verwacht, want mijn pony is pas zeven jaar oud en hij was nog nooit in deze ring geweest”, vertelt Emma Heijligers na afloop. “Ik dacht ‘ik kijk wel hoe het gaat’. Dat hij nul zou springen had ik wel gehoopt, want ze springt altijd heel safe. Heel mooi dat ik de finale zo kon afsluiten.” Het was niet de eerste keer dat Emma de rijstijlcompetitie mee reed: “Ik heb al eerder bij de Children meegereden, nu dan bij de pony’s. Het is wel voor het eerst dat ik gewonnen heb! Ik heb niets speciaals gedaan, ik zorg er thuis altijd voor dat ze fijn te rijden zijn, dan ziet het er mooi en netjes uit.”

Winnaar te voet

Voor de finale van KNHS-Hartog Rijstijlcompetitie voor Children kwamen acht combinaties naar het KNHS-centrum. Vijf van hen wisten zich te plaatsen voor de barrage, maar uiteindelijk kwamen er maar vier terug voor hun tweede ronde. Willem Schaap, leider in het tussenklassement, kwam lelijk ten val in de basisronde met zijn tweede paard. Zijn bodyprotector voorkwam erger, maar het was verstandiger om geen barrage meer te rijden. Gelukkig kwam zijn overwinning in het eindklassement niet in gevaar en mocht Willem te voet zijn prijzen ophalen. Tyara Verheijen reed haar paard Werra naar de tweede plek in de dagprijs en klom daarmee naar een zilveren positie in de eindstand. Joep Schaap werd overall derde. Hij kwam met 85,5 stijlpunten goed voor de dag en werd door Bart van de Maat geroemd om zijn voorbeeldige manier van losrijden.

Geen barrage bij Junioren

Bij de Junioren bleven Ella Wolleswinkel met MyBella als enige combinatie foutloos. Ze verwees zichzelf met haar paard Capone T naar de tweede plek in de einduitslag. Stella Heijligers werd derde op slechts een puntje achterstand.

Uitslagen KNHS-Hartog Rijstijlcompetitie

Finaledag Pony’s

Emma Heijligers – Pretty Little Dandelion Jezebel Visser – Kayne van Orchid’s Cindy Kosse – KSH Utah

Einduitslag Pony’s

Emma Heijligers – Pretty Little Dandelion, 9 punten Pedro Weber Mansur Guerios – King Edward, 13 punten Jezebel Visser – Kayne van Orchid’s, 18 punten

Finaledag Children

Maurie Slagman – Hailey Fairy Tyara Verheijen – Werra

Einduitslag Children

Willem Schaap – Quantas 15, 11 punten Tyara Verheijen – Werra, 12 punten Joep Schaap – Nikki en Co van het Buiten-land, 16 punten

Finaledag Junioren

Ella Wolleswinkel – MyBella

Einduitslag Junioren

Ella Wolleswinkel – MyBella, 7 punten Ella Wolleswinkel – Capone T, 7 punten Stella Heijligers – Go Go, 8 punten

Bron: KNHS