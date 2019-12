KNHS jeugdcompetities voor dressuurruiters krijgen ook in 2020 mooi vervolg

Ook komende seizoenen is de doorgang van de KNHS Dressuurcompetitie voor Junioren en Young Riders verzekerd. Met de komst van nieuwe sponsor Anemone Horse Trucks heeft de competitie nu de naam KNHS- Anemone Horse Trucks Greenpoint Cup voor Junioren en Young Riders gekregen. Voor de Z2 dressuur ponycombinaties staat de KNHS-Felix Hippisch Cup weer op de kalender.

Onlangs ondertekenden Stefan van Kooten van Anemone Horse Trucks uit Scherpenzeel en KNHS-directeur Topsport Maarten van der Heijden het contract dat Anemone Horse Trucks vanaf 1 januari 2020 voor drie jaar aan de KNHS verbindt. De contract-ondertekening verzekert komende seizoenen de doorgang van de KNHS- Anemone Horse Trucks Greenpoint Cup voor Junioren en Young Riders in de dressuursport. Hiermee neemt Anemone Horse Trucks het stokje over van De Kostendrukkers.

De KNHS-Anemone Horse Trucks Greenpoint Cup heeft als belangrijkste doel om de ontwikkeling van de Nederlandse Junioren (14 t/m 18 jaar) en Young Riders (16 t/m 21 jaar) dressuur te stimuleren en is een belangrijke competitie voor de kadervorming.

Afgelopen jaar won Daphne van Peperstraten met Greenpoint’s Cupido (Johnson x Duko) de competitie voor Young Riders en was Marten Luiten op Fynona (Ampère x Gribaldi) de beste van de Junioren.

De KNHS-Anemone Horse Trucks Greenpoint Cup 2020 bestaat uit zes wedstrijden en wordt afgesloten met een finale. De competities worden verreden op de volgende wedstrijden:

• Vrijdag 27 december 2019 – Nieuw en St. Joosland (De Kroo)

• Zaterdag 11 januari 2020 – Tolbert (RV Annen)

• Zaterdag 22 februari 2020 – De Meern (RV De Voornruiters)

• Zaterdag 21 maart 2020 – Locatie nader te bepalen (in het zuiden van Nederland)

• Zaterdag 25 april 2020 – Geesteren (RV Sint Joris)

• Zaterdag 9 mei 2020 – Oud-Beijerland (RV Oud-Beijerland)

• Zaterdag 27 juni 2020 (Finale) – Exloo (Hippisch Centrum Exloo)

* Alle wedstrijden en data zijn onder voorbehoud.

voor meer informatie, criteria voor deelname en de volledige competitiebepalingen.

KNHS-Felix Hippisch Cup

Het belangrijkste doel van de KNHS-Felix Hippisch Cup is het bevorderen van de ontwikkeling van de Nederlandse ponycombinaties in de klasse Z2 dressuur. Daarnaast zijn de competitiewedstrijden belangrijk bij de kadervorming en worden de wedstrijden altijd met extra belangstelling gevolgd door de bondscoach.

De competitie staat open voor combinaties die opgenomen zijn in de klasse Z2-dressuur categorie D en in het bezit zijn van een geldige startpas van de KNHS. Ruiters/amazones die deelnemen mogen in 2020 de maximale leeftijd van zestien jaar bereiken.

Om deel te mogen nemen aan de Cup moet je twee keer een percentage van 64% behaald hebben in een nationale, inleidende, individuele en/of landenproef, binnen negen maanden voorafgaand aan de definitieve inschrijving van de competitiewedstrijd.

In 2019 was het Evi van Rooij die met King Stayerhof’s Jango de finale van de KNHS-Felix Hippisch Cup wist te winnen.

Kalender KNHS-Felix Hippisch Cup 2020:

Zaterdag 28 december 2019 – Nieuw en St. Joosland (De Kroo)

Vrijdag 10 januari 2020 – Tolbert (RV Annen)

Zaterdag 22 februari 2020 – De Meern (RV De Voornruiters)

Zaterdag 21 maart 2020 – Schijndel (nog onder voorbehoud)

Zaterdag 25 april 2020 – Geesteren (RV Sint Joris)

Zaterdag 9 mei 2020 – Oud-Beijerland (RV Oud-Beijerland)

Zaterdag 27 juni 2020 (Finale) – Exloo (Hippisch Centrum Exloo)

voor meer informatie over de KNHS-Felix Hippisch Cup

