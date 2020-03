KNHS kampioenschappen: Tweede dressuurweekend succesvol verlopen

Het tweede dressuurweekend van de KNHS Indoorkampioenschappen op het Nationaal Hippisch Centrum is weer succesvol verlopen. De dressuurpony’s streden vandaag om de felbegeerde medailles in de hoogste klassen. Evi van Rooij prolongeerde haar titel in de Felix Hippisch prijsklasse Z2 D/E pony’s. Maar ook de klasse B paarden stond gisteren in Ermelo op het programma. De KNHS Indoorkampioenschappen gaan op 20 en 21 maart in Ermelo weer verder met de springponys’s.

Dat pony A-kaderlid Evi van Rooij een sterke combinatie vormt met haar topper King Stayerhof’s Jango bewees ze vanavond wederom door het kampioenschap in de klasse Z2 D/E op haar naam te schrijven.Een hattrick, aangezien ze in 2019 ook al tweemaal op de KNHS Kampioenschappen in de hoogste klasse goud won. Haar sprekende Kür op muziek werd beloond met een score van maar liefst 77,37%. Daarmee bleef ze Jill Bogers met First Hummer ruim voor die als tweede eindigde. Brons was er voor Lilli van den Hoogen met Martinez Candyman. Tevreden kijkt kampioene Evi terug op haar proeven: “Over de eerste proef was ik heel erg tevreden. De draf ging heel fijn en we maakten helemaal geen fouten. Mijn pony gaf me echt een goed gevoel.”

Felix Hippisch klasse Z2 D/E pony’s

1. Evi van Rooij (Sint-Michielsgestel) – King Stayerhof Jango, 76,145%

2. Jill Bogers (Alem) – First Hummer, 74,850%

3. Lilli van den Hoogen (De Meern) – Martinez Candyman, 72,7355%

L2-titel cat. D/E voor Nicole Kimenai

De winst in de klasse L2 D/E ging naar Nicole Kimenai met haar pony Tongerenhof Cullinan. Ze reed een uitstekende proef die werd beloond met een score van ruim 74% waarmee ze een grote voorsprong pakte op de rest van het deelnemersveld. Vlak voor de huldiging vertelt Nicole enthousiast: “Het ging vandaag echt heel goed. We hebben een mooie constante proef gereden zonder fouten. Mijn pony is nu vijf jaar en hij was net zadelmak toen hij twee jaar geleden bij ons op stal kwam. Vorig jaar werden we in de zomer al Hippiade-kampioen in de klasse L1 en dan nu kampioen in het L1.”

Divoza prijs klasse L2 D/E

1. Nicole Kimenai (Dongen) – Tongerenhof Cullinan, 74,222%

2. Naita van der Velden (Gemonde), Make Me Proud, 70,000%

3. Kyra Hingstman (Westerbork) – Sofia Loren, 68,778%

B-titel, paarden, voor Indy van Beeten

Er stond vandaag één dressuurklasse voor de paarden op het programma en wel die van de klasse B. De overwinning ging naar de veertienjarige Indy van de Beeten die met haar paard Welferro een score behaalde van 69,33%. Indy vertelt blij: “Het ging echt super goed, eigenlijk boven verwachting. Ik had totaal niet verwacht dat we hier zouden winnen vandaag.”

Boehringer Ingelheim prijs klasse B paarden

1. Indy van de Beeten (Hierden) – Welferro, 69,333%

2. Monica Borger (IJsselmuiden) – Hatseflatse vd Keienlegger, 69,111%

3. Kim Alting (Veere) – Las Vegas N, 68,389%

Bron:KNHS