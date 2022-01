KNHS Para Dressuur Trophy Zuidwolde gaat door als meetmoment

Nadat de selectiewedstrijd van de KNHS Para Dressuur Trophy eind december in Hellendoorn vanwege de coronamaatregelen moest worden afgelast, is er nu goed nieuws voor de para-dressuurruiters. Door versoepeling van de maatregelen kan de selectie aanstaande zondag 23 januari in Zuidwolde doorgaan als meetmoment.

Dat betekent dat in Zuidwolde geen klassement wordt opgemaakt en er geen prijsuitreiking is. De behaalde percentages tellen wel voor kadervorming en voor kwalificatie voor The Dutch Masters.

Bron KNHS