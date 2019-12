KNHS Ruiterster voor Mariska de Witte en Marissa Kamphuis

Voor een ruiterster komt een ruiter of amazone in aanmerking als deze meerdere paarden heeft opgeleid tot en met de klasse Z in minimaal 2 disciplines. Een prestatie om trots op te zijn. In de maand november heeft KNHS accountmanager Kirsti Berendschot de ruiterster mogen uitdelen aan Mariska Witte en Marissa Kamphuis.

Mariska Witte heeft zelfs in 3 disciplines paarden uitgebracht tot en met de klasse Z. Mariska is 34 jaar, komt uit Oudeschild, rijdt voor PSV Texel en ontvangt de KNHS de Ruiterster omdat ze in de paardensport het volgende heeft bereikt in verschillende disciplines:

Springen Cyrana Z +1 winstpunten Eventing Cadanza Z +8 winstpunten Dressuur Cyrana Z2 +6 winstpunten

Cadanza Z1 +7 winstpunten Ook heeft Mariska dit jaar de Eventing cup 2019 gewonnen. Allemaal knappe prestatie die beloond mogen worden. Daarom kreeg Mariska dan ook verdiend de KNHS Ruiterster. Marissa Kamphuis Marissa is lid van RV Nieuwleusen uit Regio Overijssel. Marissa heeft ook in maar liefst drie disciplines verschillende paarden naar de klasse Z gereden. Springen Bonny Bliss Z +10 winstpunten Eventing Caldwell Z +3 winstpunten Dressuur Whinniz Z1 +7 winstpunten

Checa Z1 +3 winstpunten

Manako Z2 +5 winstpunten

Hoomark’s Vision Z1 +6 winstpunten Bron: KNHS