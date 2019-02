KNHS start pilot voor dressuurrubrieken op basis van leeftijd ponyruiters

In april en mei houdt de KNHS een pilot met dressuurrubrieken waarin niet de grootte van de pony van belang is, maar de leeftijd van de ruiters en amazones. Hierdoor kan een klein kind van twaalf op een C-pony bijvoorbeeld uitkomen tegen een langer kind van twaalf op een E-pony. De klassenindeling blijft gelijk. De pilot wordt vooralsnog alleen gehouden in de regio's Brabant, Limburg en Zuid-Holland.

Het doel van de pilot is om kinderen met leeftijdsgenoten te laten rijden. Ze bevinden zich in dezelfde leerfase en hebben dezelfde motoriek, die past bij hun leeftijd. Sporten met leeftijdsgenoten vormt, samen met een verantwoorde omgang met het paard, de basis voor goed leren paardrijden en lijdt tot meer plezier.

Indeling rubrieken

De kinderen blijven rijden in de dressuurklasse waar ze nu ook in rijden en de behaalde winstpunten tellen mee. De pilot wordt in vier rubrieken verreden: kinderen van zes en en zeven jaar, kinderen van acht tot en met elf, kinderen van twaalf tot en met veertien en jeugd van vijftien tot en met achttien.