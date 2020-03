KNHS-Witte Van Moort Para Dressuur Trophy nadert ontknoping

In Berkel-Enschot bij RV De Cavalieren werd de laatste selectiewedstrijd van de KNHS Witte Van Moort Para Dressuur Trophy van seizoen 2019/2020 verreden. Overwinningen waren er voor Rixt van der Horst met Findsley N.O.P. en Demi Uijtewaal met Winand RFS.

Rixt van der Horst was met haar Findsley N.O.P. vorige week nog zeer succesvol in Doha, maar stond nu toch al aan de start in competitie. “Ik heb donderdag pas weer voor het eerst gereden, en wilde even afwachten hoe ze voelde voor ik definitief besloot te starten in Berkel-Enschot. We wilden niets forceren, maar Findsley voelde super fris en los dus besloten we te starten. De wedstrijd is voor ons ook mooi dichtbij. We konden hele mooie stukken laten zien, maar er waren ook nog genoeg verbeterpunten. Het is leuk dat we nu een startplaats hebben voor Indoor Brabant en daar donderdagavond onze kür mogen rijden”, vertelt Rixt. De combinatie realiseerde met scores rond de 74% met afstand het beste resultaat.

Veel uitstraling en groei potentie

Demi Uijtewaal ging in het zadel van Winando RFS met de overwinning in de Grade IV/V naar huis. Bondscoach Joyce Heuitink keek met plezier naar deze relatief nieuwe combinatie. “Winando was met Jessica Leijser internationaal al succesvol in de Lichte Tour. Demi was nu net terug van vakantie en miste daardoor nog wat kracht en afstemming, maar het is een combinatie met veel uitstraling en groei potentie.”

Na de selectiewedstrijden in Beuningen en Berkel-Enschot is ook bekend welke combinaties aan de start mogen verschijnen op de kwalificatiewedstrijd van de KNHS-Witte van Moort Para Dressuur Trophy die tijdens The Dutch Masters – Indoor Brabant verreden wordt. De geselecteerden hiervoor staan onderaan de uitslagen. Na Indoor Brabant is bekend welke combinaties zich op mogen maken voor de finale later dit jaar.

Bron: KNHS