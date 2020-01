KNHS Witte van Moort Trophy prooi voor Frank Hosmar

Nadat hij vorig jaar net naast de winst greep, wist Frank Hosmar dit jaar de KNHS-Witte Van Moort Para Dressage Trophy KNHS op zijn naam te schrijven. Met Alphaville N.O.P. (v. Sandreo) behaalde hij 77,667%, bijna 2 procent meer dan vorig jaar. Met 76,056% eindigde Rixt van der Horst met Findsley op de tweede plek. Laatste starter Glasten Krapels was met de 19-jarige Windhook (v. Waikiki) goed voor plek drie.

Sanne Voets, die vorig jaar overtuigend de wedstrijd won, was dit jaar niet van de partij. Dat maakte Frank Hosmar al tot favoriet – een rol die hij vol overtuiging wist waar te maken in de RAI. “Er zaten wel wat kleine dingen in, maar alles lukte zoals ik dat wilde”, vertelt Hosmar. “Van de week hebben we de proef nog een keer goed doorgereden, maar in de ring is toch net even anders. Ik ben echt zeer tevreden.” Rixt van der Horst en Findsley N.O.P. deden niet veel voor hen onder en pakten de tweede plaats. De amazone, die net verhuisd is en een nieuwe trainster heeft, laat opnieuw zien dat ze in vorm is. “Mijn paard werd een beetje heet, maar ik ben zeker tevreden. Het was ook weer een goede oefening om hier te rijden.”

Schepje bovenop

Glasten Krapels, bekend van zijn Youtubekanaal Drafgekeurd, eindigde vorig jaar met zijn andere vos, Wisconti (v. Wolkenstein II) op de zevende plek. Met Windhook deed hij er een schepje bovenop, wat hem een derde plek en 74,625% opleverde. Hij verwees daarmee op het laatste moment Maud de Reu naar de vierde plaats op de uitslagenlijst.

Bron: KNHS