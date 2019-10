Kolijn en Soffers winnen in Nice

Op CDI Nice hebben Coco Soffers en Krista Kolijn rubrieken op hun naam geschreven. Kolijn won vandaag bij de zesjarigen met de Lord Leatherdale-dochter Ivy. Soffers was zowel vrijdag als zaterdag in de Young Riders de beste deelnemer.

Op de kleine CDI Nice komen voor Nederland Krista Kolijn, Coco Soffers en Estelle van Herwijnen aan de start.

Jonge paarden

Kolijn kwam aan de start bij de zesjarigen met Ivy (v. Lord Leatherdale). Het duo scoorde in de rubriek bestaande uit twee deelnemers 78,8%, ruim 7% los van de andere deelnemer. De merrie werd beoordeeld met een 8,4 voor de algemene indruk, daarnaast was er een 8,2 voor de galop een 7,8 voor de stap, een 7,6 voor de draf en een 7,4 voor de submission.

Bij de vijfjarigen kwamen drie combinaties aan de start. Deze rubriek van op naam van de Young Rider Coco Soffers met de Blue Hors Don Schufro-zoon John Schufro RND. Het duo kreeg 7,8-en toebedeeld op de galop, algemene indruk en submission. Daarnaast was er een 8,2 op de stap en een 7,5 op de draf.

Krista Kolijn nam ook haar zevenjarige Hatchi K (v. Winningmood) mee naar Frankrijk. In deze rubriek werd Kolijn tweede met 73,486% achter Morgan Barbaçon met de KWPN’er Habana Libre A (v. Zizi Top), die 77,886% behaalden.

Soffers

In de drie combinaties tellende Young Riders-rubriek won Coco Soffers zowel vrijdag als zaterdag beide dagen op overtuigende wijze. Vrijdag scoorde Soffers met de Westpoint-nazaat Formidable 69,265% en vandaag in de individuele proef 69,706%.

Alle drie de deelnemers mocht een prijs in ontvangst nemen. Beide dagen was deze derde prijs voor Estelle van Herwijnen met Surabaya (v. Sir Donnerhall). Vrijdag werd er 66,716% gescoord en vandaag 67,010%.

Klassement omgedraaid

Vandaag werd de midden tour gewonnen door Morgan Barbaçon met Black Pearl (v. Painted Black) met 69,542%. Net als bij de zevenjarigen werd nu ook Barbaçon gevolgd door Kolijn, ditmaal in het zadel van Wish (v. OO seven) met een eindresultaat van 67,417%.

Vrijdag in zo goed als omgedraaid toen was de overwinning voor de nummer drie van vandaag Alexandra Eiband met Dancing Girl H.S. (v. Lorentin) gevolgd door Claudia Rassmann met Saint Laurent (v. San Remo). Kolijn werd vrijdag derde en Barbaçon vierde.

Klik hier voor de uitslagen.

Bron: Horses.nl